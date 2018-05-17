17 мая 2018 года

Доклад по крабовым квотам ушел в правительство

Минсельхоз направил в правительство отчет об обсуждении вопроса по механизму распределения крабовых квот с отраслевыми ассоциациями и заинтересованными ведомствами.

В докладе за подписью замминистра – руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова говорится о выполнении поручения по итогам заседания правкомиссии 26 апреля, которое предписывало Минсельхозу обеспечить обсуждение вопроса «о целесообразности изменения механизма распределения квот добычи (вылова) краба» с участием отраслевых союзов и заинтересованных органов исполнительной власти.

Как сообщает корреспондент Fishnews, соответствующее совещание было организовано в Росрыболовстве 14 мая. В нем приняли участие представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минвостокразвития, ФАС, Сбербанка, ВАРПЭ, Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока, Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциации краболовов Севера и других организаций.

В письме указано, что «по результатам обсуждения представители отраслевых союзов (ассоциаций) поддержали реализацию механизма квот на инвестиционные цели» по крабам, с помощью которого в 2018-2023 гг. может быть построено 40 новых судов-краболовов.

За распространение инвестиционных квот на крабовый промысел при сохранении «исторического принципа» также высказались Минвостокразвития и Минпромторг. Минэкономразвития обратило внимание на недостаток данных, обосновывающих необходимость изменения действующего порядка распределения, и успешный опыт реализации механизма квот на инвестиционные цели.

Расширение практики проведения аукционов по продаже квот, причем на регулярной основе, поддерживают в ФАС. Однако в докладе указано, что такие изменения потребуют корректировки закона о рыболовстве, при том что «обоснований о необходимости внесения указанных изменений представителями ФАС России представлено не было». Кроме того, в таком случае кредитные учреждения видят риски по имеющимся у них «поручительствам, обеспечивающим выданные инвестиционные кредиты».

В отчете Минсельхоза отмечается, что «представители отраслевых объединений предложили дополнительно провести анализ экономических и социальных последствий и рисков изменения механизма распределения квот добычи (вылова) краба». Результаты этого анализа министерство намерено представить дополнительно.

Fishnews