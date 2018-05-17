Новости
Камчатский краб

Доклад по крабовым квотам ушел в правительство

Минсельхоз направил в правительство отчет об обсуждении вопроса по механизму распределения крабовых квот с отраслевыми ассоциациями и заинтересованными ведомствами.

В докладе за подписью замминистра – руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова говорится о выполнении поручения по итогам заседания правкомиссии 26 апреля, которое предписывало Минсельхозу обеспечить обсуждение вопроса «о целесообразности изменения механизма распределения квот добычи (вылова) краба» с участием отраслевых союзов и заинтересованных органов исполнительной власти.

Как сообщает корреспондент Fishnews, соответствующее совещание было организовано в Росрыболовстве 14 мая. В нем приняли участие представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минвостокразвития, ФАС, Сбербанка, ВАРПЭ, Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока, Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциации краболовов Севера и других организаций.

В письме указано, что «по результатам обсуждения представители отраслевых союзов (ассоциаций) поддержали реализацию механизма квот на инвестиционные цели» по крабам, с помощью которого в 2018-2023 гг. может быть построено 40 новых судов-краболовов.

За распространение инвестиционных квот на крабовый промысел при сохранении «исторического принципа» также высказались Минвостокразвития и Минпромторг. Минэкономразвития обратило внимание на недостаток данных, обосновывающих необходимость изменения действующего порядка распределения, и успешный опыт реализации механизма квот на инвестиционные цели.

Расширение практики проведения аукционов по продаже квот, причем на регулярной основе, поддерживают в ФАС. Однако в докладе указано, что такие изменения потребуют корректировки закона о рыболовстве, при том что «обоснований о необходимости внесения указанных изменений представителями ФАС России представлено не было». Кроме того, в таком случае кредитные учреждения видят риски по имеющимся у них «поручительствам, обеспечивающим выданные инвестиционные кредиты».

В отчете Минсельхоза отмечается, что «представители отраслевых объединений предложили дополнительно провести анализ экономических и социальных последствий и рисков изменения механизма распределения квот добычи (вылова) краба». Результаты этого анализа министерство намерено представить дополнительно.

Fishnews
НазадМетки: ФАСварпэдальний востоккрабправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Готовы ли вы к переходу на обязательную электронную ветсертификацию?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

Время принимать антикризисные меры на Амуре

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Рыбацкий Сахалин поддерживает базовые принципы отрасли

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

Александр САЙФУЛИН

На больших глубинах скрыты огромные перспективы для отрасли

Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» Артем ВИЛКИН

Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи»

Артем ВИЛКИН

Портал ОСМ – не обязаловка, а удобный рабочий инструмент

Все интервью

Личное мнение

Представитель ООО «УК НОРЕБО» Сергей СЕННИКОВ

Представитель ООО «УК НОРЕБО»

Сергей СЕННИКОВ

Что ждать?

Руководитель Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства Александр ХРИСТЕНКО

Руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства

Александр ХРИСТЕНКО

Как повысить эффективность рыбоохраны

Все материалы

Крупным планом

Трепанг и гребешок, выращенные в Приморье

Сергей Масленников: Современная марикультура – друг природы, а не враг

Возрождение детского парусного спорта в Невельске – знаковый проект для фонда «Родные острова»

Во что вкладываются сахалинские рыбаки

Кальмар

Кальмар преткновения

Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

Все материалы

События

Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018

Глобальный рынок оценил российскую рыбу

Заместитель председателя правительства Аркадий ДВОРКОВИЧ на IV Съезде рыбаков

Съезд выступил за стабильность отраслевого законодательства

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.