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Новый министр сельского хозяйства Дмитрий ПАТРУШЕВ, зампред правительства Алексей ГОРДЕЕВ, и бывший глава Минсельхоза Александр ТКАЧЕВ. Фото пресс-службы министерства

Дмитрий Патрушев пообещал высокий темп

Вскоре после назначений новый вице-премьер Алексей Гордеев представил нового министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева коллективу. «Мы сделаем все, чтобы набранные темпы роста производства в АПК сохранились», - заверил глава Минсельхоза.

Напомним, что Дмитрий Патрушев назначен министром сельского хозяйства РФ указом от 18 мая 2018 г. № 243. В этот же день зампред правительства Алексей Гордеев представил нового главу Минсельхоза коллективу ведомства.

«Сегодня сельское хозяйство является одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики нашей страны. Надо сделать все для того, чтобы агропромышленный комплекс и дальше развивался высокими темпами», - заявил вице-премьер.

Дмитрий Патрушев выразил уверенность, что благодаря слаженной работе в России продолжится активная деятельность по реализации государственной политики в аграрной отрасли.

«Впереди перед нами стоит много серьезных задач. Хочу заверить, что мы сделаем все, чтобы набранные темпы роста производства в АПК сохранились», - цитирует министра пресс-служба ведомства.

Среди главных тем он выделил обеспечение продовольственной безопасности страны, повышение экономической эффективности в сельском хозяйстве, наращивание экспорта сельхозпродукции и развитие аграрной науки.

Отметим, что новый «майский» указ президента предусматривает, что в 2024 г. общая доля экспорта товаров (работ, услуг) глобальных несырьевых секторов в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг составит не менее 20% валового внутреннего продукта страны. В частности, по экспорту продукции АПК задана планка в 45 млрд долларов в год, сообщает корреспондент Fishnews.

Алексей Гордеев и Дмитрий Патрушев поблагодарили бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева за проделанную работу и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

«Хочу поблагодарить коллектив Минсельхоза России за плодотворную работу, которая привела к эффективному развитию и рекордному росту показателей в сельском хозяйстве. Аграрное сообщество с воодушевлением восприняло приход в правительство Алексея Васильевича и Дмитрия Николаевича. Уверен, что отрасль и дальше пойдет в гору», - заявил экс-министр.

Минсельхозом Александр Ткачев руководил с 2015 г. По информации СМИ, он может занять пост полпреда президента в Южном федеральном округе.

Fishnews

  • Новый министр сельского хозяйства Дмитрий ПАТРУШЕВ, зампред правительства Алексей ГОРДЕЕВ, и бывший глава Минсельхоза Александр ТКАЧЕВ. Фото пресс-службы министерства
  • Новый министр сельского хозяйства Дмитрий ПАТРУШЕВ. Фото пресс-службы Минсельхоза
  • Заместитель председателя Правительства РФ Алексей ГОРДЕЕВ представил сотрудникам Министерства сельского хозяйства России нового министра – Дмитрия ПАТРУШЕВА. Фото пресс-службы министерства
  • Нового главу Минсельхоза представили коллективу. Фото пресс-службы министерства
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