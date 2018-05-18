18 мая 2018 года

Подписаны указы о новом составе правительства

Президент Владимир Путин подписал указы о кадровом составе нового правительства. Министром сельского хозяйства РФ назначен Дмитрий Патрушев. В качестве вице-премьера, курирующего отрасль, был предложен Алексей Гордеев.

18 мая на рабочей встрече в Сочи премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину предложения по кадровому составу нового правительства. Прежний кабмин сложил полномочия, согласно Конституции, в день инаугурации главы государства – 7 мая. Члены правительства продолжали работу в качестве исполняющих обязанности.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на сайте президента опубликованы тексты указов о новом составе кабмина. Пост вице-премьера получил Алексей Гордеев, много лет возглавлявший министерство сельского хозяйства (С 2000 по 2004 гг. также являлся заместителем председателя правительства РФ) и участвовавший в подготовке и организации важнейшего для рыбной отрасли заседания президиума Госсовета 2007 г. Этим же указом Алексей Гордеев освобожден от должности полпреда президента в Центральном федеральном округе.

Главой Минсельхоза назначен Дмитрий Патрушев, с 2010 г. занимавший пост председателя правления Россельхозбанка.

Подробнее о новом составе правительства читайте здесь – https://fishnews.ru/news/33810.

Fishnews