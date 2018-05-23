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Пленарное заседание Госдумы 22 мая. Фото пресс-службы ГД

Закон о контрсанкциях принят в «безвредном» варианте

Госдума приняла в третьем чтении закон о контрсанкциях. Он предусматривает, что меры воздействия будут вводиться или отменяться правительством по решению президента.

Закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» также предусматривает, что контрсанкции могут быть приняты главой государства на основе предложений Совета безопасности. Реализация мер обязательна для органов госвласти и местного самоуправления, а также для граждан России и юрлиц, находящихся под юрисдикцией РФ.

Меры воздействия могут применяться как в отношении собственно недружественных государств, так и компаний, должностных лиц и граждан этих стран. Контрсанкции могут представлять собой запреты и ограничения в сферах международного сотрудничества, импорта и экспорта, выполнения работ и оказания услуг, приватизации и госзакупок, а также иные меры в соответствии с решением президента.

При этом меры воздействия не будут применяться в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России. Под контрсанкции также не могут попасть товары, ввозимые в Россию физлицами для личного использования.

Первая, более жесткая и конкретная, редакция законопроекта была принята Госудмой 15 мая. В тот же день депутаты утвердили постановление по принятию документа, в котором предлагалось в дальнейшем сделать законопроект более универсальным. «Важно, чтобы у нас не было наименований конкретных предприятий, отраслей, товаров и продуктов», - подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

17 мая законопроект был утвержден во втором чтении. При этом из него исключили упоминание определенных отраслей, товаров и услуг, расширили полномочия президента и правительства по применению санкций в отношении конкретных иностранных физических и юридических лиц.

К третьему чтению документ прошел «техническую» редактуру. Как сообщает корреспондент Fishnews, в выступлении перед голосованием депутат Николай Арефьев назвал последний вариант документа «безвредным». «Он ничего не разрешает, ничего не запрещает, у правительства и без этого закона было право вводить и отменять санкции – и в отношении юридических лиц, и в отношении физических лиц, и в отношении государств», - отметил парламентарий.

Напомним, что «в пакете» с законом о контрсанкциях в первом чтении принимался также законопроект о введении уголовной ответственности за исполнение санкций иностранных государств на территории России. Однако этот документ вызвал негативную реакцию у представителей бизнес-сообщества. Так, бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей выступило против законопроекта. «Данный законопроект создает риски необоснованного уголовного преследования граждан России и иностранных граждан, ограничения взаимодействия с иностранными инвесторами, снижения заинтересованности в инвестициях в Россию у иностранных компаний и ухудшения делового климата», - говорится в заявлении РСПП. В результате Госдума отложила принятие во втором чтении законопроекта об уголовной ответственности за исполнение иностранных санкций.

Fishnews
НазадМетки: РСППправительство
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