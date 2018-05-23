23 мая 2018 года

Уникальным озерам нужна защита

Для сохранения крупнейших пресноводных водоемов Европы – Ладожского и Онежского озер – прорабатывается специальный приоритетный проект. Изучаются возможности использования федеральных программ и проектов для неотложной помощи этим водным объектам, рассказал сенатор Игорь Зубарев.

Законодатели обсуждают, каким образом сохранить уникальные водоемы – Онежское и Ладожское озера. Особая роль этих водных объектов отражена в «майском» указе президента : Владимир Путин поставил задачи по защите Ладоги и Онеги.

Депутаты Законодательного собрания Карелии подготовили ранее специальный законопроект об Онежском и Ладожском озерах, однако в Госдуме он был отклонен в первом чтении.

Но созданная рабочая группа приняла решения не останавливаться, а искать другие пути по защите уникальных озер, рассказал в интервью Fishnews член Совета Федерации от Карелии Игорь Зубарев.

«От идеи закона решили пока уйти, так как реализация мер по защите должна осуществляться уже «сейчас», а если допустить, что такой закон будет принят, то для издания прочих подзаконных актов потребуется еще несколько лет. Это понятно по работе над законом по защите Байкала», - отметил сенатор.

Выбран вариант подготовки приоритетного проекта. «Приоритетный проект - это прерогатива исполнительной власти. Прописываются цели и задачи, ожидаемые результаты, в проект включаются мероприятия, определяется их исполнитель, а также, что очень важно, необходимые для достижения цели финансы. Проект должен курироваться федеральным органом исполнительной власти, так как его реализация затрагивает несколько регионов. Сейчас разработкой паспорта проекта занимается наше карельское правительство, потом подключатся и федеральные органы», - сообщил парламентарий.

Ведутся расчеты по стоимости работ и по согласованию ряда проектов, которые не должны ограничить хозяйственную деятельность вблизи озер. «В отличие от Байкала, у нас много городов и предприятий стоит на берегу Онежского и Ладожского озер. Мы не должны ограничить их так, чтобы это привело, например, к закрытию бизнеса. Это сложный и долгий процесс, я думаю, через полгода мы сможет выйти на проработанный паспорт приоритетного проекта», - отметил Игорь Зубарев.

24 мая в Совете Федерации пройдет круглый стол по обсуждению мер экологической защиты Ладожского и Онежского озер. «Приглашены представители регионов, федеральных органов власти, ведущих научных учреждений. Предыдущее обсуждение этой проблемы с экспертами в Карелии на площадке регионального Законодательного собрания показало всю остроту и неотложность проблем экологического состояния озер. Сейчас мы собираем профессиональное мнение и изучаем фактические возможности использования федеральных программ и проектов для неотложной помощи Онежскому и Ладожскому озерам», - прокомментировал сенатор.