24 мая 2018 года

Пограничники обсудят охоту на браконьеров с коллегами из США

В Петропавловск-Камчатский прибыли с визитом представители 17-го района Береговой охраны США. Они обсудят с российскими пограничниками координацию действий по борьбе с ННН-промыслом и обмен информацией через автоматизированную систему.

Стороны рассмотрят наиболее актуальные вопросы межведомственного взаимодействия, сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району. В числе актуальных тем - оперативный обмен информацией о нарушителях госграницы, браконьерах, а также порядок преследования нелегальных рыбаков в водах сопредельного государства.

Также БОХР предложила рассмотреть вопрос о возобновлении взаимных визитов пограничных кораблей в порты штата Аляска и Петропавловск-Камчатский.

Напомним, президент Владимир Путин в апреле утвердил новые Основы государственной пограничной политики РФ. К основным угрозам национальной безопасности в пограничном пространстве отнесена преступность, связанная с незаконной добычей и транспортировкой водных биоресурсов. Согласно документу, одним из механизмов межгосударственного пограничного сотрудничества являются «мероприятия по обмену опытом между специалистами пограничного контроля».

Fishnews