24 мая 2018 года

Контрольные точки прошли второе чтение

Госдума приняла во втором, основном, чтении законопроект, который закрепляет за ФСБ полномочие по установлению контрольных пунктов (точек). Регламентируется обязанность рыбаков проходить такие точки, отметили в профильном комитете ГД.

Законопроект«О внесении изменения в статью 124 ФЗ «Об исключительной экономической зоне РФ» был подготовлен Федеральной службой безопасности. Первое чтение в Госдуме документ прошел 10 апреля.

Предлагается предусмотреть, что лица, осуществляющие рыболовство в исключительной экономзоне РФ, обязаны «проходить контрольные пункты (точки) и соблюдать порядок их прохождения, установленные федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства и федеральным органом исполнительной власти в области обороны». Таким образом изменения звучат в тексте законопроекта ко второму чтению.

Во втором чтении Госдума рассматривала документ 24 мая, сообщает корреспондент Fishnews. Проект устраняет правовые пробелы, заявил первый заместитель председателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Определяется федеральный орган исполнительной власти, на который возложены полномочия по установлению контрольных пунктов (точек) и порядка их прохождения. Также законопроект регламентирует обязанности лиц, осуществляющих рыболовство в исключительной экономзоне, такие пункты проходить и соблюдать порядок их прохождения, прокомментировал депутат.

Ранее функции по установлению контрольных пунктов (точек) были закреплены за Федеральной пограничной службой и Госкомрыболовством, однако затем система федеральных органов исполнительной власти изменилась, иные ведомства такими полномочиями не наделены, пояснил ранее, во время рассмотрения законопроекта в первом чтении, руководитель Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов.

Fishnews