Контрольные точки прошли второе чтение
Госдума приняла во втором, основном, чтении законопроект, который закрепляет за ФСБ полномочие по установлению контрольных пунктов (точек). Регламентируется обязанность рыбаков проходить такие точки, отметили в профильном комитете ГД.
Законопроект«О внесении изменения в статью 124 ФЗ «Об исключительной экономической зоне РФ» был подготовлен Федеральной службой безопасности. Первое чтение в Госдуме документ прошел 10 апреля.
Предлагается предусмотреть, что лица, осуществляющие рыболовство в исключительной экономзоне РФ, обязаны «проходить контрольные пункты (точки) и соблюдать порядок их прохождения, установленные федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства и федеральным органом исполнительной власти в области обороны». Таким образом изменения звучат в тексте законопроекта ко второму чтению.
Во втором чтении Госдума рассматривала документ 24 мая, сообщает корреспондент Fishnews. Проект устраняет правовые пробелы, заявил первый заместитель председателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Определяется федеральный орган исполнительной власти, на который возложены полномочия по установлению контрольных пунктов (точек) и порядка их прохождения. Также законопроект регламентирует обязанности лиц, осуществляющих рыболовство в исключительной экономзоне, такие пункты проходить и соблюдать порядок их прохождения, прокомментировал депутат.
Ранее функции по установлению контрольных пунктов (точек) были закреплены за Федеральной пограничной службой и Госкомрыболовством, однако затем система федеральных органов исполнительной власти изменилась, иные ведомства такими полномочиями не наделены, пояснил ранее, во время рассмотрения законопроекта в первом чтении, руководитель Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов.
Fishnews