25 мая 2018 года

Камчатская таможня задержала крупную партию рыбы

На Камчатке задержано почти 522 тонны рыбопродукции стоимостью свыше 31 млн рублей. По данным таможни, в документах на экспорт стоимость товара была занижена.

Камчатские предприниматели организовали вывоз за рубеж мороженой горбуши, нерки, кеты, минтая, икры нерки и пр. Декларируя товары, бизнесмены подавали недостоверные документы с заниженной стоимостью рыбопродукции, сообщили Fishnews в пресс-службе Камчатской таможни. Товар следовал в Японию и Республику Корея.

Возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).

Fishnews