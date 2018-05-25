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Изъятая продукция. Фото пресс-службы Камчатской таможни

Камчатская таможня задержала крупную партию рыбы

На Камчатке задержано почти 522 тонны рыбопродукции стоимостью свыше 31 млн рублей. По данным таможни, в документах на экспорт стоимость товара была занижена.

Камчатские предприниматели организовали вывоз за рубеж мороженой горбуши, нерки, кеты, минтая, икры нерки и пр. Декларируя товары, бизнесмены подавали недостоверные документы с заниженной стоимостью рыбопродукции, сообщили Fishnews в пресс-службе Камчатской таможни. Товар следовал в Японию и Республику Корея.

Возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).

Fishnews
НазадМетки: икракамчаткакореятаможняуголовное делояпония
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