25 мая 2018 года

Зарубежным ученым рассказали о российском лососе

На сессии НПАФК российские ученые рассказали о результатах отечественных исследований лососей. В частности, специалисты обратили внимание на увеличение численности красной рыбы Камчатки.

В рамках 26-й сессии Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (NPAFC, НПАФК) в Хабаровске прошло заседание Комитета по научным исследованиям и статистике. Его участники – специалисты научных рыбохозяйственных организаций России, Канады, США, Японии и Республики Корея. Председателем комитета назначен заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь Мельников.

Камчатские стада лидируют

Стороны представили отчеты по результатам исследований тихоокеанских лососей за 2017 г. Доклад от России озвучил руководитель научной группы, заместитель директора Камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Александр Бугаев.

По его словам, уловы тихоокеанских лососей в РФ держатся на высоком уровне, хотя и есть тенденция к снижению. Отмечается сокращение суммарной добычи красной рыбы южных популяций, но наблюдается тренд на увеличение численности лососей Камчатки. В 2017 г. доля камчатских стад в общем «красном» вылове Дальнего Востока России составила практически 70%. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра, распределение видового состава улова остается относительно равномерным. При этом, несмотря на доминирование в уловах горбуши, суммарная доля кеты и нерки также достаточно высока – как по естественным причинам, так и из-за большего интереса рыбаков к этим видам.

Горбуши ожидают много

Говорилось ио морских исследованиях лососей. Так, с 1 июня по 1 июля 2017 г. специалисты выполнили на НИС «Профессор Кагановский» траловую съемку эпипелагиали тихоокеанских вод Курильских островов в исключительной экономзоне России и открытых водах северо-западной части Тихого океана. Основными объектами изучения были половозрелые лососи.

В западной части Берингова моря проходила осенняя съемка на НИС «Профессор Леванидов» по учету неполовозрелой кеты и нерки, а также сеголеток горбуши.

Также в октябре-ноябре это судно выполнило съемку в бассейне Охотского моря. Были отмечены два центра высоких концентраций сеголеток горбуши: в северо-восточной и юго-восточной частях обследованной акватории. По итогам осенней съемки прошлого года суммарную численность сеголеток горбуши оценили в рекордные 2,7 млрд экземпляров. Результаты внутривидовой идентификации молоди показали, что в восточной части охотоморского полигона исследований подавляющее большинство экземпляров – порядка 70-90% – было представлено особями из рек Западной Камчатки и материковой части побережья Охотского моря.

Ранее ученые отмечали, что многочисленные поколения горбуши могут появиться даже при наблюдаемых тенденциях пройденного пика численности лососевых. По словам Игоря Мельникова, пока трудно предполагать, какие факторы способствуют этому: у специалистов нет достаточного опыта по оценке выживаемости горбуши и прогнозированию подходов таких многочисленных поколений. В скором времени ситуацию смогут прояснить летние съемки ТИНРО-Центра перед началом миграций лососей.

Лососи и климат

Александр Бугаев озвучил некоторые выводы по исследованиям влияния климатической изменчивости на состояние лососевых ресурсов. Наиболее высокий уровень взаимосвязи «продуктивность лососей – климатические индексы» отмечен для видов с продолжительным морским / океаническим периодом нагула – кеты и нерки. Результаты исследований позволили выявить определяющую роль глобальных температурных изменений поверхностных вод северной части Тихого океана.

Биологический мониторинг тихоокеанских лососей в пресноводный период жизни ведется всеми отраслевыми институтами Дальнего Востока РФ: специалисты изучают различные аспекты биологии для оценки состояния запасов и разработки рекомендаций по их рациональному использованию. Также в июле-августе 2017 г. в прибрежных водах Западной Камчатки была проведена стандартная учетная траловая съемка молоди тихоокеанских лососей на НИС «МРТК-316». Главным объектом исследований стала нерка стада реки Озерной.

Подробную информацию по отдельным направлениям работ (идентификации стад, маркированию) представили на заседаниях научных групп комитета. Обсуждение многих вопросов, озвученных на сессии НПАФК, планируется продолжить на двухдневном научном симпозиуме.

Fishnews