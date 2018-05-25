25 мая 2018 года

Новый аукцион на понижение: на очереди северные заводы

В Росрыболовстве 26 июня состоится аукцион на понижение по инвестиционным квотам. На торгах распределят лимиты вылова на Северном бассейне трески и пикши под строительство рыбоперерабатывающих береговых предприятий.

Аукцион на понижение проводится по уже отобранным заявкам. Для получения инвестквот бизнесу предлагают построить предприятия по переработке трески, пикши и других видов рыб. Это заводы большой (тип инвестиций «П»), средней (тип «Р») и малой (тип «С») мощности, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

К участию в торгах допущены компании «МурманСиФуд», «Рыботорговая сеть», «Группа «Баренц», «РК «Полярное море+», «Архангельский опытный водорослевый комбинат», «Арктикфлот», Архангельский траловый флот, «Кольский рыбзавод», «Русская Треска», «РПК «Гавань», «Мурманстрой», «Парк».

Напомним, аукцион планировалось провести еще 2 апреля, но дату торгов перенесли на основании решения Федеральной антимонопольной службы. ФАС признала обоснованной жалобу одной из компаний на решение комиссии по отбору инвестпроектов. Ведомство предписало повторно рассмотреть отклоненные заявки этой организации.

24 мая Росрыболовство заключило договоры о закреплении и предоставлении доли инвестквоты с компаниями, которые обязались построить для Северного бассейна рыбопромысловые суда. Речь идет о 24 новых единицах флота.

Fishnews