28 мая 2018 года

Большая конференция по лососеводству соберется на Сахалине

Проект Стратегии развития искусственного воспроизводства в РФ на период до 2030 г. планируется представить 29 мая на конференции в Южно-Сахалинске. Новый документ должен задать основные направления этой деятельности в России.

Конференция, посвященная искусственному воспроизводству тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке, пройдет в Южно-Сахалинске с 29 по 30 мая. Выбор места неслучаен: Сахалинская область – лидер в стране по количеству лососевых рыбоводных заводов и объемам выпуска молоди лососей. Предполагается рассмотреть различные аспекты деятельности государственных и частных ЛРЗ, сообщает корреспондент Fishnews.

В повестку конференции включены доклады, посвященные рыбоводным заводам и других регионов ДФО – Камчатского, Хабаровского краев, Еврейской автономной, Магаданской областей.

Планируется представить проект Стратегии развития искусственного воспроизводства в РФ на период до 2030 г. Разработать такой документ поручил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Подготовкой проекта занималось управление аквакультуры ведомства с участием ВНИРО, Главрыбвода и ЦУРЭН.

– Стратегия должна задать основные направления искусственного воспроизводства водных биоресурсов в нашей стране, - рассказал ранее в интервью Fishnews заместитель руководителя Росрыболовства, курирующий аквакультуру, Василий Соколов.

Предполагается, что в конференции примут участие Илья Шестаков, представители Главрыбвода, научных институтов, бизнеса, региональные власти.

Fishnews