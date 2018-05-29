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Лососевая молодь на рыбоводном заводе

Лососям уделят особое внимание в стратегии искусственного воспроизводства

Специальный раздел, посвященный лососевым рыбоводным заводам, планируется включить в Стратегию развития искусственного воспроизводства в РФ. Среди предлагаемых приоритетов – повышение промыслового возврата.

Проект Стратегии развития искусственного воспроизводства в РФ на период до 2030 г. представили на конференции в Южно-Сахалинске, сообщает корреспондент Fishnews. Новый документ должен определить основные направления этой деятельности в стране.

Специальный раздел в стратегии посвящен лососеводству – в связи с большой спецификой этой работы, рассказал, представляя проект, замглавы Росрыболовства Василий Соколов. В целом структура этого раздела соответствует общей структуре документа, большое внимание уделено зарубежному опыту разведения, оценке эффективности, говорится о внезаводских методах выращивания.

Сформированы основные направления для развития воспроизводства лососей. Первая большая задача – увеличение промыслового возврата, сообщил заместитель руководителя Росрыболовства. Показатель промыслового возврата планируется заложить в отраслевую госпрограмму. «То есть мы хотим в качестве показателя брать не только объем выпуска, но и промысловый возврат. Причем именно состояние популяций, по которым осуществляется воспроизводство», - сообщил Василий Соколов.

Еще один приоритет – прекратить подмену понятий и обеспечить переход предприятий, где это необходимо, с режима искусственного воспроизводства на пастбищное рыбоводство. Актуальна и задача повысить процент используемых мощностей на государственных лососевых рыбоводных заводах. «Кроме того, считаем, что в некоторых регионах есть возможность увеличения мощности наших заводов. В частности, у нас сейчас стоит вопрос о модернизации ряда заводов», - отметил замглавы федерального агентства.

Рассматривается вопрос о том, что государственные предприятия, где это возможно, должны быть больше ориентированы на социально значимые виды, в первую очередь на горбушу, сообщил Василий Соколов.

Конференция, посвященная искусственному воспроизводству тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке, проходит в Южно-Сахалинске с 29 по 30 мая. В мероприятии участвуют заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, представители Главрыбвода, научных институтов, бизнеса, региональные власти.

Глава Росрыболовства поручил до конца июля доработать стратегию и утвердить ее на совете директоров отраслевых НИИ.

Fishnews
НазадМетки: дальний востокросрыболовство
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