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Депутат Законодательной думы Хабаровского края Павел СИМИГИН. Фото с сайта khabarovsk.er.ru

Павел Симигин: Путина покажет, достаточно ли принятых мер

При Законодательной думе Хабаровского края создана рабочая группа по мониторингу совершенствования законодательной базы в сфере рыболовства. Региональные парламентарии уже поучаствовали в подготовке изменений в правила рыболовства, на очереди – наблюдение за регулированием промысла на лососевой путине, рассказал депутат Павел Симигин.

Как отметил собеседник Fishnews, рабочая группа уже начала свою деятельность, хотя процесс формирования состава продолжается. В нее планируется включить только представителей госструктур. «Мнение рыбопромышленников мы, конечно, будем выслушивать, будем общаться с представителями отрасли, но в рабочую группу они не войдут, поскольку, еще раз повторю, это работа с законом – техническая работа, скажем так», – отметил Павел Симигин.

Представитель краевого законодательного органа принял участие и в апрельском заседании ДВНПС, где отдельно был поднят вопрос по регулированию промысла на Амуре. Комментируя одобренные на совете меры, которые должны войти в обновленные правила, депутат подчеркнул, что предстоящая путина покажет, достаточно ли будет такого набора ограничений: «Перестраивать все сразу – это был бы революционный подход, нужно идти пошагово к цивилизованным правилам и обязательности их исполнения. На промысле мы все равно увидим, как вносимые изменения будут (или не будут) работать и почему».

«Среди условий-индикаторов, на которое рыбаки обратили внимание на заседании ДВНПС, и это было закреплено в решениях совета, – единые для всех проходные дни. Минимум два, а по необходимости три дня в неделю по всем районам одновременно или со смещением на сутки (по ходу движения рыбы к нерестилищам). Другое условие – четкое закрепление объемов вылова в процентном соотношении фиксировано за муниципальными районами. На мой взгляд, в совокупности с остальными изменениями, вносимыми в правила рыболовства, этого пока достаточно. Теперь важно заставить всех выполнять эти правила», – обратил внимание на важное условие представитель краевой думы.

«Понятно, что все равно остались какие-то мнения, скажем так, за скобками, – добавил Павел Симигин. – Хотя и они озвучивались, проговаривались на ДВНПС в рабочем режиме. Но я рад, что все-таки удалось прийти к определенным решениям, к пониманию. Еще раз повторю: очень хорошо, что мы в итоге получили именно измененные правила рыболовства, а не «одноразовый указ». Конечно, если принятыми мерами получится в корне изменить ситуацию, мы будем только рады, но, скорее всего, потребуются дальнейшие корректировки».

После того, как выйдут изменения в правила рыболовства, рабочая группа намерена сосредоточиться на анализе решений, которые будет принимать комиссия по анадромным. Вновь планируется обратиться к вопросу соглашений, о которых говорилось на ДВНПС, – между Хабаровским краем и Сахалинской областью, Хабаровским и Камчатским краем. Предстоит пристальнее посмотреть на то, как ведется добыча в удаленных районах, рассказал депутат.

По его словам, краевые законодатели пока сделали упор лишь на Амур, так как большая часть населения Хабаровского края напрямую зависит от реки. Однако и работы в целом в области отраслевого законодательства, по словам Павла Симигина, будет достаточно. «Для депутатов рыбацкая тематика не нова. Но ситуация прошлого года сложилась такая, что стало очевидным – необходимо уделять более пристальное внимание проблемам рыбной отрасли», – заявил он.

Текст полностью читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.


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