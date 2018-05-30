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Около 600 кг нерки обнаружили в японском внедорожнике. Фото пресс-службы прокуратуры Камчатского края

Перевозчику незаконного улова подыскали уголовную статью

Правоохранители Камчатки нашли способ наказать тех, кто транспортирует «случайно найденного» браконьерского лосося. В отношении одного из таких водителей возбуждено уголовное дело о «приобретении имущества, заведомо добытого преступным путем».

Рыбоохрана, полицейские и представители районной ассоциации рыбопромышленников «Река Большая» в ходе рейда 27 мая остановили в Усть-Большерецком районе японский внедорожник. В машине оказалось около 600 кг нерки. Водитель достоверно знал о действующем запрете на любительский лов лососевых, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Камчатского края. При допросе он заявил, что всю рыбу обнаружил на берегу и чей лосось – не знает.

Сотрудники Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, полиции и прокуратуры Усть-Большерецка изучили материалы о незаконной перевозке рыбопродукции на рабочем совещании. В результате в отношении водителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 175 УК РФ (заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем). Автомашина изъята для обеспечения возмещения ущерба и исполнения приговора в рамках уголовного дела.

В начале мая руководитель СВТУ Александр Христенко в своей статье для Fishnews рассказал, что ситуация с якобы найденной свежей рыбой неизвестного происхождения достаточно типична для региона.

«Большинство граждан, задержанных при транспортировке водных биоресурсов, заявляют, что нашли рыбу или икру случайно и везли ее, чтобы сдать в полицию или теруправление, - подчеркнул Александр Христенко. - Очень сложно доказать их причастность к незаконному вылову, поэтому административные дела возбуждаются в отношении неустановленного лица и, по сути, не имеют перспективы».

Изменить ситуацию, по мнению главы теруправления, могло бы введение уголовной и административной ответственности за транспортировку водных биоресурсов без документов.

Fishnews
НазадМетки: икракамчаткалососьросрыболовствоуголовное дело
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