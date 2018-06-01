01 июня 2018 года

Выпуски кеты скорректировала природа

Лососевые рыбоводные заводы ФГБУ «Главрыбвод» выпустили в бассейн Амура свыше 36 млн особей молоди кеты. Госзадание пришлось сократить более чем вдвое из-за малых подходов производителей осенью 2017 г.

Из общего количества 154,6 тыс. штук молоди выпустили по договорам с хозяйствующими субъектами в счет компенсации ущерба.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Амурского филиала Главрыбвода, низкие подходы производителей кеты на нерест осенью прошлого года к садкам ЛРЗ обеспечили закладку оплодотворенной икры в инкубаторы лишь на 43% от запланированного.

В связи с этим Росрыболовство скорректировало показатель выполнения работ по выращиванию и выпуску молоди кеты для Амурского филиала с 71,5 млн до 35 млн штук. Таким образом, госзадание выполнено на 103%.

На заводах начали подготовку к новому рыбоводному сезону.

Fishnews