01 июня 2018 года

Рыбный бизнес Европы соберется в Санкт-Петербурге

В рамках масштабного тура по продвижению Seafood Expo Russia, которая пройдет в Северной столице в сентябре, команда Expo Solutions Group посетила Нидерланды, Армению и Испанию. Предприятия-экспортеры этих стран проявили большой интерес к выставке.

Международный рыбопромышленный форум и Международная выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут в Санкт-Петербурге с 13 по 15 сентября. На площади 13 тыс. кв. м соберутся представители рыбодобывающих компаний, заводов-переработчиков, поставщиков оборудования для обработки, упаковки и хранения рыбы и морепродуктов, транспортных организаций, научно-исследовательских институтов, образовательных учреждений, российских портов и верфей.

В этом году Seafood Expo Russia откроет участникам новые возможности: познакомит российское бизнес-сообщество с ключевыми игроками рыбной промышленности из стран Азии и Европы, в том числе СНГ, раскроет секреты вывода на рынок новых продуктов и продемонстрирует работу новейшего оборудования. Кроме того, участники и гости мероприятия смогут провести бизнес-диалоги с коллегами и получить свежий опыт в расширенной деловой программе форума и выставки.

Оператор выставки - Expo Solutions Group, генеральный информационный партнер компании – медиахолдинг Fishnews.

Для оборудования Нидерландов откроют новый рынок

В Амстердаме в Торговом представительстве РФ 14 мая состоялась встреча организаторов российской рыбной выставки и ключевых компаний-производителей технологического оборудования. Генеральный директор ESG Иван Фетисов рассказал зарубежным коллегам о возможностях и перспективах участия в Seafood Expo Russia. На презентации присутствовали представители компаний Penko Ingineering, Amacore, Glory Europe BV, Tribelt, Parlevliet & Van der Plas.

По словам генерального директора Glory Europe BV Карло Кроезе, участие в выставке - перспективный шанс развития долгосрочных отношений с бизнес-партнерами из России и возможность вывода новинок морозильного оборудования на новый рынок. Идею разделяет директор по маркетингу Tribelt Рене Спольдер (эта компания - поставщик современных конвейерных лент в рыбопереработке). Обе организации рассматривают возможность представить свою продукцию на совместном стенде.

Коллеги из Армении заинтересовались

В середине мая команда Expo Solutions Group представила Seafood Expo Russia в Ереване. Встреча прошла в Торговом представительстве России при поддержке фонда «Бизнес-Армения». На мероприятии присутствовали специалисты 15 стратегически важных компаний в сфере переработки рыбы и морепродуктов, аквакультуры и других отраслевых направлений. В том числе – «Хайц Ишхан», «А.С.П. Дел Мар», «Айр Ев Ворди Буниатяннер», «Эко Фуд» и Егвардский завод комбинированных кормов.

Специалисты ESG рассказали об аналитических разработках, рыночных трендах и продемонстрировали маркет-ревью по выходу продуктов Армении на российский рынок. По итогам встречи интерес к участию в предстоящей выставке выразили директор Евградского завода комбинированных кормов, председатель Союза производителей рыбной продукции и представители других компаний.

От Испании готовят объединенный стенд

Как сообщили Fishnews в Expo Solutions Group, среди национальных стендов заметную площадь планирует занять представительство Испании. В конце мая представители ESG посетили сразу два испанских города. В Виго на выставке судостроения и морских технологий Navalia для рыбопромышленников провели презентацию выставочного проекта Seafood Expo Russia.

Вторым важным местом встречи стал Мадрид, где расположены штаб-квартиры Aclunaga и Consemar - ассоциаций оптовиков, импортеров, переработчиков и экспортеров продукции рыболовства и рыбоводства. При содействии торгпредства РФ состоялись переговоры с генеральным секретарем конфедерации Cepesca, объединяющей более 800 рыбопромышленных компаний Испании, Хавьером Гаратом Пересом. Он подтвердил заинтересованность испанских компаний в участии в Seafood Expo Russia в составе объединенного стенда. По мнению главы Cepesca, эта выставка откроет возможности выхода на новые рынки и послужит укреплению международных связей.

Fishnews