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Силовик и представители КМНС обвиняются в незаконном лове осетровых

В Хабаровском крае группу из пяти человек будут судить по обвинению в браконьерстве особо ценных водных биоресурсов. Предполагаемый ущерб от деятельности ОПГ превышает 5,5 млн рублей.

По версии следствия, житель Комсомольска-на-Амуре, работая в правоохранительных органах, создал организованную преступную группу. Она занималась незаконной добычей осетровых на Амуре. На участке своего загородного дома мужчина устроил цех по переработке незаконно добытой рыбы. В состав группы входили представители КМНС, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Согласно материалам дела, ОПГ была организована в сентябре 2016 г., в ней состояло 5 членов. В июне 2017 г. деятельность группы пресекли правоохранительные органы. У сообщников были изъяты фрагменты рыбы осетровых пород, а также свыше ста литров черной икры.

Участникам группы обвиняют по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча, приобретение, хранение и перевозка частей и производных ВБР, занесенных в Красную книгу РФ организованной преступной группой). Дело направлено в суд. Двое обвиняемых заключили досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием.

Fishnews
НазадМетки: браконьерствоикраосетровых
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