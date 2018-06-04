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Циндао, Китай. Фото dayandnight2010 на Flickr

Зарубежной рыбе удешевят путь в КНР

Минфин Китая объявил о снижении ввозных пошлин на 1 449 продуктов из стран-членов ВТО, в том числе на 221 товар из рыбы, ракообразных или моллюсков. В среднем сборы уменьшатся с 15,7 до 6,9%.

Президент Китайского альянса маркетинга и переработки морепродуктов Цхуй Хе заявил, что таким образом правительство страны реагирует на значительный рост импорта различных товаров, в том числе продовольствия. По мнению Цхуя Хе, снижением пошлин власти борются с контрабандой.

Это не первое снижение импортных пошлин в Китае за недавнее время, сообщает корреспондент Fishnews. В декабре 2017 г. тарифы на ввоз замороженного атлантического лосося, креветки, лангуста и мойвы сократились на 2-7%. Еще одно снижение произошло в январе 2017 г. По словам главы альянса, Китай превратился во второго в мире (после США) импортера рыбы.

В то же время сокращение ввозной пошлины на некоторые виды продуктов выглядят неуместными, отмечает портал Undercurrent News. Например, под снижение попали замороженные раки и креветка в панцире, которых в 2017 г. никто даже не пытался поставить в Китай.

В то же время по некоторым видам морепродуктов отменяются временные тарифы, введенные ранее, вместо них устанавливаются постоянные. При этом новые расценки не всегда меньше нынешних.

Отметим, когда в апреле 2018 г. Китай повысил ввозные пошлины на 128 групп американских товаров в ответ на меры со стороны США, рыба и морепродукты в «штрафной» список не попали.

Fishnews
НазадМетки: КНРкитайкреветкалососьправительствосша
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