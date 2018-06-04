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Невельское отделение парусного спорта открыло новый сезон соревнованиями. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»

Островные яхтсмены открыли новый сезон

Невельское отделение парусного спорта открыло новый сезон соревнованиями. Удачи юным яхтсменам пожелал благотворительный фонд «Родные острова», помогавший возродить клуб.

Состязания собрали более 20 спортсменов из Холмска и Невельска, открытый турнир проводился по так называемой треугольной дистанции. Она отмечена тремя надувными буями, ребятам необходимо было пройти через них на скорость, показав навыки лавирования против ветра и по ветру.

Тренер Константин Казаков подчеркнул, что основная цель летнего сезона – результаты: «Сдать нормативы на разряды. Претендовать будем на юношеские. А для этого нужно побеждать в гонках».

Президент регионального фонда «Родные острова» Александр Кан отметил, что еще пять лет назад трудно было поверить, что паруса снова поднимутся над Невельском. А сегодня открывается второй летний сезон, на котором собрались уже более 40 любителей этого вида спорта.

«Всего два года назад мы делали первые шаги в возрождении парусного спорта. Год назад вы впервые вышли в море. И доказали нам всем, что вам, молодым ребятам, это нужно. Что вам это по душе. А в этом году желаю вам показать не только всему Сахалину, но и всему Дальнему Востоку и всей России, что в Невельске самые сильные спортсмены и что Невельск – столица парусного спорта», - напутствовал юных участников глава «Родных островов».

В 2017 г. паруса поднялись над портовым городом впервые за 20 лет. В свое время в Невельске был яхт-клуб, который существовал на общественных началах. Именно его выпускники выступили с инициативой о возрождении парусного спорта. Говорили об этом несколько лет, к активным работам приступили в августе 2016 г. Ускорить процесс помогло вмешательство команды благотворителей, властей и неравнодушных невельчан. Как сообщили Fishnews в пресс-службе «Родных островов», сейчас в отделении парусного спорта занимаются 37 ребят в возрасте от 8 до 14 лет.

В этом году учеников становится все больше. Старшее поколение уже выходит в море, а новички штурмуют учебники. Еще одно важное новшество сезона – в этом году территория для тренировок не ограничивается только невельским брекватером.

«Ребята уже выходят в море. Им нужно больше пространства для оттачивания навыков, больше пространства. Поэтому было принято такое решение – расширить», – рассказал директор Невельской ДЮСШ Александр Бадыкшанов.

Два дня гонок завершились, первые места в соревнованиях достались холмчанам. Но это лучший стимул для яхтсменов из Невельска еще активнее работать на тренировках, отметили в фонде. Следующая цель, говорят тренеры, – Дальневосточное первенство в августе.

Фонд «Родные острова», учредителями которого выступили рыбохозяйственные компании Сахалинской области, был создан весной 2016 г. Основными направлениями деятельности стали поддержка начинающих и профессиональных спортсменов региона, оказание помощи детям в сложной жизненной ситуации и развитие детских талантов.

Fishnews

  • Невельское отделение парусного спорта открыло новый сезон соревнованиями. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Невельское отделение парусного спорта открыло новый сезон соревнованиями. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Невельское отделение парусного спорта открыло новый сезон соревнованиями. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Невельское отделение парусного спорта открыло новый сезон соревнованиями. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Невельское отделение парусного спорта открыло новый сезон соревнованиями. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Невельское отделение парусного спорта открыло новый сезон соревнованиями. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Невельское отделение парусного спорта открыло новый сезон соревнованиями. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Невельское отделение парусного спорта открыло новый сезон соревнованиями. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
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