05 июня 2018 года

Осетинскую форель «спасли» с аквафермы

В Южной Осетии неизвестный залез на территорию фермерского рыбоводного хозяйства и выпустил озерную форель из бассейна в реку. Потерпевший заявил об ущербе на 150 тыс. рублей.

Инцидент случился в селе Гвертев (Кумау) Знаурского района в ночь с 1 на 2 июня, сообщили Fishnews в пресс-службе Министерства внутренних дел республики. Оперативная группа установила, что неизвестный проник на территорию хозяйства через металлический забор, уничтожил часть рыб, а другую часть выпустил в реку. Проверкой по факту занимается районное УВД.

Fishnews