05 июня 2018 года

«Пираньям» зачитали приговор

На Сахалине вынесли приговор двум сотрудникам оперативного отряда «Пиранья» Московско-Окского теруправления Росрыболовства. Суд признал их виновными в получении взятки в 170 тыс. рублей за «крышевание» браконьерства.

Дело слушалось в Долинском горсуде. Предварительное следствие и суд установили, что сотрудники отдела рыбоохраны Московско-Окского теруправления Росрыболовство Василий Руднев и Олег Самусенков, находясь в служебной командировке на Сахалине, получили взятку за непресечение незаконной добычи водных биоресурсов на реке Найба в Долинском районе. Кроме того, они заранее передавали браконьерам информацию о проводимых рейдах и проверках, а также о подходах рыбы, сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры.

Подсудимые признаны виновными в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) и получении взятки за совершение незаконных действий в интересах взяткодателя и общее покровительство по службе группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (пункты «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ).

Суд приговорил Олега Самусенкова к лишению свободы на 7 лет и 3 месяца, Василия Руднева — на 5 лет и 1 месяц. Наказание им предстоит отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, осужденным назначены штрафы - по 510 тыс. рублей каждому, также им запрещено занимать должности на государственной службе. Приговор в законную силу не вступил.

Fishnews