Новости
Ход лосося во время путины на Сахалине

«Пираньям» зачитали приговор

На Сахалине вынесли приговор двум сотрудникам оперативного отряда «Пиранья» Московско-Окского теруправления Росрыболовства. Суд признал их виновными в получении взятки в 170 тыс. рублей за «крышевание» браконьерства.

Дело слушалось в Долинском горсуде. Предварительное следствие и суд установили, что сотрудники отдела рыбоохраны Московско-Окского теруправления Росрыболовство Василий Руднев и Олег Самусенков, находясь в служебной командировке на Сахалине, получили взятку за непресечение незаконной добычи водных биоресурсов на реке Найба в Долинском районе. Кроме того, они заранее передавали браконьерам информацию о проводимых рейдах и проверках, а также о подходах рыбы, сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры.

Подсудимые признаны виновными в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) и получении взятки за совершение незаконных действий в интересах взяткодателя и общее покровительство по службе группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (пункты «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ).

Суд приговорил Олега Самусенкова к лишению свободы на 7 лет и 3 месяца, Василия Руднева — на 5 лет и 1 месяц. Наказание им предстоит отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, осужденным назначены штрафы - по 510 тыс. рублей каждому, также им запрещено занимать должности на государственной службе. Приговор в законную силу не вступил.

Fishnews
НазадМетки: браконьерстворосрыболовствосахалин
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Готовы ли вы к переходу на обязательную электронную ветсертификацию?

От первого лица

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

Член Совета Федерации от Приморского края

Людмила ТАЛАБАЕВА

Отрасли уделяется большое внимание

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Все материалы

Интервью

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Программа инвестквот должна сохранять смысл и рациональность

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства

Андрей ГИНКЕЛЬ

Развитие марикультуры Приморья - одна из приоритетных задач

Член Совета Федерации от Республики Карелия Игорь ЗУБАРЕВ

Член Совета Федерации от Республики Карелия

Игорь ЗУБАРЕВ

Уникальным озерам нужна защита

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

Время принимать антикризисные меры на Амуре

Все интервью

Личное мнение

Депутат Законодательной думы Хабаровского края Павел СИМИГИН. Фото с сайта khabarovsk.er.ru

Депутат Законодательной думы Хабаровского края

Павел СИМИГИН

Путина покажет, достаточно ли принятых мер

Представитель ООО «УК НОРЕБО» Сергей СЕННИКОВ

Представитель ООО «УК НОРЕБО»

Сергей СЕННИКОВ

Что ждать?

Все материалы

Крупным планом

Трепанг и гребешок, выращенные в Приморье

Сергей Масленников: Современная марикультура – друг природы, а не враг

Возрождение детского парусного спорта в Невельске – знаковый проект для фонда «Родные острова»

Во что вкладываются сахалинские рыбаки

Кальмар

Кальмар преткновения

Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

Все материалы

События

В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

ВАРПЭ утвердила план работы на год

Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018

Глобальный рынок оценил российскую рыбу

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.