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Во Владивостоке специалисты исследуют акустическую активность белух. Фото пресс-службы Приморского океанариума

Белух Приморского океанариума «выслушают» ученые

На Базе исследования морских млекопитающих (БИММ) Приморского океанариума реализуют серию междисциплинарных научных проектов в области биогидроакустики. В частности, объектом внимания специалистов стала акустическая активность белух.

«Белухи обладают самым широким звуковым спектром среди китообразных, их картина мира во многом состоит из звуковых образов, - отметил директор океанариума Александр Михайлюк. – Понимание удивительных возможностей этих морских млекопитающих – дело будущего. Системные исследования необходимы сегодня, сейчас. Содержать исследовательские базы, подобные БИММу – задача очень сложная, как правило, такие площадки работают в закрытом режиме. Океанариум, как государственный объект, инициировал открытый формат исследований, что предполагает создание рабочих групп, объединяющих разные научные направления, а также интеграцию фундаментальной науки и прикладных разработок на одной площадке».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе океанариума, совместно с биологами на БИММе изучают коммуникативно-эмоциональные сигналы морских млекопитающих ученые Инженерной школы ДВФУ. По их мнению, инфраструктура базы гарантирует продуктивную работу аппаратуры, а также позволяет одновременно фиксировать и обрабатывать акустический материал.

«Акустики пишут сигналы морских млекопитающих многие десятилетия, но однозначных результатов расшифровки нет. Важна не только повторяемость эксперимента, но и одновременный контроль множества параметров – от солености воды до настроения белух, - подчеркнул доцент кафедры приборостроения ИШ ДВФУ Сергей Горовой. - Мы рассчитываем на корректную регистрацию акустических сигналов, в том числе благодаря вовлеченности в исследования ведущего специалиста БИММа Владимира Сиренко и профессиональной работе тренерского состава. Доверие, которое существует между тренерами и белухами, означает минимум стрессовой погрешности в поведении млекопитающих».

Fishnews

  • Во Владивостоке специалисты исследуют акустическую активность белух. Фото пресс-службы Приморского океанариума
  • Во Владивостоке специалисты исследуют акустическую активность белух. Фото пресс-службы Приморского океанариума
  • Во Владивостоке специалисты исследуют акустическую активность белух. Фото пресс-службы Приморского океанариума
  • Во Владивостоке специалисты исследуют акустическую активность белух. Фото пресс-службы Приморского океанариума
  • Во Владивостоке специалисты исследуют акустическую активность белух. Фото пресс-службы Приморского океанариума
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