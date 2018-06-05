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Заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев проинспектировал акваторию бухты Золотой Рог. Фото пресс-службы администрации Приморского края

Юрий Трутнев предложил меры для защиты Золотого Рога

Бухта Золотой Рог стала чище, но властям предстоит принять ряд дополнительных мер по нормализации экологической обстановки в акватории, отметил вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев проинспектировал Золотой Рог 5 июня. В мероприятии принял участие вице-губернатор Приморского края Гагик Захарян.

Одно из решений, предложенных Юрием Трутневым, - введение «охоты за судами», сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона. Необходимо, чтобы каждый случай сброса сточных вод, попадания мусора или грязи в бухту фиксировался, подчеркнул полпред. Планируется создать специальный благотворительный фонд, за счет которого финансировать съемку подобных фактов. Например, масляных пятен рядом с судами.

Также, по словам вице-премьера, необходимо провести работу по совершенствованию законодательства в сфере экологии. Сейчас существует процедура оценки ущерба, нанесенного судами окружающей среде, однако она технологически спорна, поэтому зачастую компаниям удается уходить от ответственности. Следует ужесточить этот порядок, считает Юрий Трутнев.

Еще одна мера, предложенная полпредом, – лишение компании, не оплатившей штраф за загрязнение окружающей среды, права на выход в море. «Тогда и споров не будет, и длительных исков тоже, потому что держать судно у причальной стенки будет подороже. Надо потихонечку приводить в то состояние, когда все люди отвечают за свои действия. Тогда и бухта, и море будут чистые», – подчеркнул полпред. Он добавил, что соответствующие поручения будут даны Министерству природных ресурсов и экологии РФ.

Гагик Захарян рассказал, что за прошедший год сброс сточных вод в Золотой Рог сокращен на 75%. По словам вице-губернатора, сейчас во Владивостоке очищается более 85% всех канализационных стоков.

В регионе разработана исследовательская программа по экологической очистке бухты. Специалисты Дальневосточного федерального университета совместно с учеными ДВО РАН провели инженерно-геологические изыскания. Получены сведения о степени загрязнения морской воды и донных осадков, а также затопленных объектов на дне Золотого Рога. По итогам этой работы созданы карты накопленного экологического ущерба. Также проведен анализ результатов исследований.

Fishnews
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