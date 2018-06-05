05 июня 2018 года

Мир впервые празднует День борьбы с ННН-промыслом

5 июня этого года отмечается первый Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом. Ведущим учреждением по его празднованию стала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Резолюцию об учреждении Дня борьбы с браконьерством одобрила Генассамблея ООН в декабре прошлого года. Дата выбрана потому, что 5 июня 2016 г. вступил в силу первый международный договор, призванный покончить с ННН-промыслом – Соглашение о мерах государства порта.

«Этот международный день – замечательная возможность привлечь внимание к усилиям, предпринимаемым на всемирном, региональном и национальном уровне для борьбы с незаконным рыбным промыслом. Мы приветствуем все усилия стран-участниц, организаций рыболовов, организаций гражданского общества, рыбопромысловой отрасли и потребительских групп по привлечению внимания в этот международный день к важности борьбы с незаконным рыбным промыслом», - сообщили Fishnews в пресс-службе ФАО.

По оценкам организации, на ННН-промысел может приходиться около 15% общемирового годового промышленного вылова. Глобальный общий объем продукции промышленного рыболовства составляет более 93,4 млн тонн.

В Росрыболовстве отметили, что по рекомендациям ФАО, а также во исполнение поручения правительства, в России был разработан национальный план противодействия ННН-промыслу. Он предусматривает введение системы прослеживаемости происхождения ввозимых в страну уловов и рыбопродукции; запрет на переработку и продажу браконьерской добычи; расширение международного сотрудничества в области противодействия ННН-промыслу; создание национального списка судов-нарушителей; введение административных и уголовных санкций в отношении нарушителей, а также целый ряд других мер.

Fishnews