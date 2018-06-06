06 июня 2018 года

Поймать больше сайры поможет наука

Российский флот начал лов сайры в открытых водах Тихого океана, уже освоено 879 тонн. К научному сопровождению путины приступают специалисты ТИНРО-Центра.

На промысле в Гавайском подрайоне находятся три специализированных сайроловных судна под российским флагом. На подходе еще одно (от рыбокомбината «Островной») с научным наблюдателем на борту.

Специалисты ТИНРО-Центра приступили к разработке промысловых планшетов с оперативной информацией о расположении флота (в том числе иностранного), температуры поверхности океана и суточного вылова. Штаб пелагической путины сформирован и также начал работу, пока еще в береговом формате, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

Во второй половине лета ожидается выход основного флота на добычу сардины и скумбрии в Южно-Курильский район. Уже с первых чисел августа в море на путине будет работать научно-координационная группа. Ее задачами станут научно-информационное сопровождение промысла, координация и подготовка оперативных рекомендаций для рыбаков.

В сентябре планируется организация поисковых работ на НИС «Владимир Сафонов» в районе средних и северных Курильских островов. Специалисты проведут рейс в местах потенциального промысла сайры и других пелагических объектов и проинформируют рыбаков об обнаруженных скоплениях.

Fishnews