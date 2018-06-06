06 июня 2018 года

Для КМНС Приморья приготовили участки

Приморское теруправление Росрыболовства объявило конкурс по распределению участков для традиционного рыболовства. С победителями заключат договоры сроком на 10 лет.

На конкурс в Приморском крае выставили 11 РПУ для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов. Это участки в Ольгинском, Лазовском, Тернейском районах, сообщает корреспондент Fishnews.

Торги планируется провести 9 июля во Владивостоке. Прием заявок от желающих получить акватории для промысла открылся 6 июня, оценка и сопоставление отобранных документов намечены на 27 июля.

Напомним, что перед проведением конкурса Приморское теруправление Росрыболовства и краевой департамент рыбного хозяйства провели для представителей КМНС специальный семинар. На встрече обсуждались проблемные вопросы традиционного рыболовства.

Fishnews