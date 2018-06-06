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Черноморские страны обсудят актуальные рыбные вопросы

С 6 по 7 июня в Софии (Болгария) пройдет конференция высокого уровня по рыболовству и аквакультуре в Черном море. Делегацию РФ возглавляет заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Нынешняя конференция - вторая. Первая состоялась в октябре 2016 г. в румынском Бухаресте.

Встречу организуют Европейская комиссия, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и Генеральная комиссия по рыболовству в Средиземном море (ГКРС) ФАО.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, на 6 июня запланированы три сессии. Эксперты от прибрежных стран, в том числе от национальных НИИ, рассмотрят важнейшие проблемы черноморского рыболовства и аквакультуры.

Первая сессия, состоящая из двух блоков, будет посвящена наукам и борьбе с браконьерством. Сначала эксперты обсудят морские научные исследования и совершенствование разработки научных рекомендаций для более эффективного управления промыслом. Приоритетные темы для обсуждения – региональный проект ГКРС BlackSea4Fish и предстоящий Форум по рыбохозяйственным наукам, который состоится в штаб-квартире ФАО в Риме в декабре.

В рамках второго тематического блока участники рассмотрят реализацию регионального плана по борьбе с ННН-промыслом с учетом потребностей прибрежных стран в технической помощи.

Тема второй сессии – «Содействие устойчивой аквакультуре: ключевая роль демонстрационных центров аквакультуры».

Завершится первый день конференции сессией «Продвижение плана действий по устойчивому маломасштабному рыболовству: вовлечение заинтересованных черноморских стран в процесс принятия решений по ГКРС через национальные платформы». Планируется обсудить организационные вопросы совещания высокого уровня по маломасштабному рыболовству, которая состоится в сентябре на Мальте.

Fishnews
НазадМетки: аквакультурабраконьерстворосрыболовство
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