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Налоговый кодекс РФ. Фото из открытых источников

ВАРПЭ предлагает скорректировать налоговые поправки

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров направила в Минэкономразвития и Минсельхоз ряд замечаний к проекту изменений в Налоговый кодекс.

Сейчас для признания рыбохозяйственной организации градо- или поселкообразующей ей необходимо пройти оценку специальной комиссии. Окончательный перечень устанавливает Правительство РФ.

Разработанный Минсельхозом проект поправок в Налоговый кодекс предлагает кардинальным образом изменить порядок признания организаций градо- или поселкообразующими. В частности, предполагается значительно сократить количество таких предприятий за счет исключения организаций, не расположенных по месту регистрации или имеющих филиалы и обособленные подразделения за пределами муниципального образования, в котором они зарегистрированы.

«Вполне вероятно, что данные формулировки появились по аналогии с нормами Налогового кодекса о резидентах ТОСЭР. Но они не учитывают в полной мере условия и особенности деятельности именно рыбохозяйственных градо- и поселкообразующих предприятий», - подчеркнул президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.

По мнению главы ВАРПЭ, границы муниципальных образований, установленные десятки лет назад, не должны ограничивать социально-экономическое развитие территорий, сообщили Fishnews в пресс-службе ассоциации. Подобная ситуация наблюдается в островной Сахалинской области, где наличие филиалов обусловлено реальной необходимостью. На Курилах существуют три муниципальных образования, при этом рыболовецкие организации могут быть расположены на разных островах. Более того, часто такие предприятия являются единственными хозяйствующими субъектами в населенном пункте.

Исключение таких предприятий из перечня градо- и поселкообразующих может привести к ухудшению темпов развития этих организаций и муниципального образования в целом и противоречит задачам госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», считают в ВАРПЭ.

В числе предлагаемых изменений также обязательное наличие соглашения о социально-экономическом развитии с администрацией. «Данное требование создает риски возникновения дополнительного прессинга на предприятия со стороны местных администраций. Очевидно, что рыболовецкая организация, выполняя функцию социально-экономического развития населенного пункта, ставится в зависимость от волеизъявления главы муниципалитета и его аппарата», - обратил внимание Герман Зверев.

Fishnews
НазадМетки: варпэдальний востокправительство
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