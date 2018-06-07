07 июня 2018 года

Для поисков вины капитана «Норда» добавили время

На Украине срок досудебного расследования в отношении капитана российского сейнера «Норд» Владимира Горбенко продлен на четыре месяца. По информации адвоката, убедительных доказательств вины подозреваемого пока не найдено.

Установленный украинским законодательством срок досудебного расследования дела в отношении Владимира Горбенко, обвиняемого в нарушении порядка въезда и выезда с «оккупированной» территории Крыма, истек 31 мая. Об этом написал на «Фейсбуке» адвокат капитана Максим Могильницкий.

«Прошло два месяца, а СБУ так и не удалось разжиться хоть какими-нибудь внятными доказательствами вины капитана судна, - заявил киевский адвокат. - Иными словами, передача дела в суд была равносильна оправдательному приговору».

По его словам, представитель украинской «прокуратуры Автономной Республики Крым» обратился в Херсонский горсуд с ходатайством о продлении сроков проведения следствия до четырех месяцев, на что получил отказ ввиду отсутствия причин. Повторная попытка подать аналогичное ходатайство также закончилась отказом суда, отметил Максим Могильницкий.

«А дальше произошло удивительное, - написал защитник. - Это суд не усмотрел оснований для продления срока. Но первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук не таков. Он глазаст и наблюдателен. Основания, судом незамеченные, разглядел и срок немедленно продлил».

Как сообщает Fishnews, согласно статье 294 УПК Украины, сотрудники прокуратуры, в зависимости от ранга, имеют право на самостоятельное продление сроков досудебного расследования.

Ранее капитан сейнера «Норд» по решению украинского суда был арестован на два месяца и помещен в изолятор временного задержания в Херсоне, однако позднее его выпустили под залог.

Fishnews