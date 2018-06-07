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В Москве прошло общее собрание членов Союза рыболовецких колхозов России

Росрыбколхозсоюз сменил руководство

Новым председателем Союза рыболовецких колхозов России выбран Андрей Ануфриев. Он сменил на этом посту многолетнего руководителя отраслевого объединения Бориса Блажко.

6 июня в Москве прошло общее собрание членов Союза рыболовецких колхозов России. Его участники заслушали отчет об итогах работы за 2013-2018 гг., с которым выступил председатель правления Росрыбколхозсоюза Борис Блажко. Он рассказал, что по итогам пятилетнего периода картина складывается в целом неутешительная и главная причина этого – непредсказуемые инициативы по реформированию рыбной отрасли. Причем попытки изменить условия доступа к ресурсной базе в пользу крупных компаний за счет мелких и средних не учитывают ни социальных последствий для прибрежных поселений, ни роста цен на рыбную продукцию.

Ярким примером такого подхода, по словам Бориса Блажко, можно считать готовящиеся поправки в Налоговый кодекс, которые не гарантируют сохранения льгот для рыболовецких колхозов. Потеря статуса градо- и поселкообразующих предприятий поставит под вопрос дальнейшее существование многих из них.

Головной боли рыбакам добавляет и обилие административных барьеров, старательно возводимых различными ведомствами. От «родного» Росрыболовства, теруправления которого нередко затягивают выдачу рыболовецким колхозам разрешительных документов на промысел, до портовых сборов и ветсертификации уловов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в рамках общего собрания состоялись выборы председателя и членов правления Росрыбколхозсоюза на пятилетний срок. Новым руководителем единогласно избрали Андрея Ануфриева, который отметил, что считает важным продолжать работу союза, направленную на поддержку членов объединения. В состав правления также вошли 15 человек, представляющих региональные рыбакколхозсоюзы и отдельные предприятия.

Участники собрания признали, что работать новому руководству Росрыбколхозсоюза предстоит в непростых условиях. Среди вопросов, которые необходимо решить в кратчайшие сроки, – сбор и анализ проблем, с которыми сталкиваются предприятия на местах, для выработки плана действий и формирование полноценного аппарата ассоциации. Дать оценку этой работе решено на заседании правления в сентябре.

Председатель Приморского рыбакколхозсоюза Петр Гордиенко напомнил, что уже в следующем году может выйти постановление правительства, обязывающее колхозников заключать соглашение с администрацией муниципального образования по социально-экономическому развитию населенного пункта, чтобы по-прежнему считаться градообразующим предприятием. Он предложил поднять вопрос об участии рыболовецких колхозов в распределении средств, которые получат муниципалитеты по этому соглашению.

Еще одну инициативу – о разработке механизма, препятствующего лишению квот членов Росрыбколхозсоюза, – выдвинул председатель Калининградского рыбакколхозсоюза Олег Твердохлеб. «Незыблемость квот, их долгосрочное наличие – для нас самое главное», – подчеркнул он, добавив, что именно такой должна быть основная задача, стоящая перед аппаратом правления союза.

Кроме того, участники собрания рекомендовали уделять самое пристальное внимание нормотворческой деятельности, укреплять связи с региональными и муниципальными органами власти и шире использовать их полномочия, активнее задействовать общественный ресурс.

Fishnews

  • В Москве прошло общее собрание членов Союза рыболовецких колхозов России
  • В Москве прошло общее собрание членов Союза рыболовецких колхозов России
  • В Москве прошло общее собрание членов Союза рыболовецких колхозов России
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