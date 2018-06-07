07 июня 2018 года

Росрыбколхозсоюз сменил руководство

Новым председателем Союза рыболовецких колхозов России выбран Андрей Ануфриев. Он сменил на этом посту многолетнего руководителя отраслевого объединения Бориса Блажко.

6 июня в Москве прошло общее собрание членов Союза рыболовецких колхозов России. Его участники заслушали отчет об итогах работы за 2013-2018 гг., с которым выступил председатель правления Росрыбколхозсоюза Борис Блажко. Он рассказал, что по итогам пятилетнего периода картина складывается в целом неутешительная и главная причина этого – непредсказуемые инициативы по реформированию рыбной отрасли. Причем попытки изменить условия доступа к ресурсной базе в пользу крупных компаний за счет мелких и средних не учитывают ни социальных последствий для прибрежных поселений, ни роста цен на рыбную продукцию.

Ярким примером такого подхода, по словам Бориса Блажко, можно считать готовящиеся поправки в Налоговый кодекс, которые не гарантируют сохранения льгот для рыболовецких колхозов. Потеря статуса градо- и поселкообразующих предприятий поставит под вопрос дальнейшее существование многих из них.

Головной боли рыбакам добавляет и обилие административных барьеров, старательно возводимых различными ведомствами. От «родного» Росрыболовства, теруправления которого нередко затягивают выдачу рыболовецким колхозам разрешительных документов на промысел, до портовых сборов и ветсертификации уловов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в рамках общего собрания состоялись выборы председателя и членов правления Росрыбколхозсоюза на пятилетний срок. Новым руководителем единогласно избрали Андрея Ануфриева, который отметил, что считает важным продолжать работу союза, направленную на поддержку членов объединения. В состав правления также вошли 15 человек, представляющих региональные рыбакколхозсоюзы и отдельные предприятия.

Участники собрания признали, что работать новому руководству Росрыбколхозсоюза предстоит в непростых условиях. Среди вопросов, которые необходимо решить в кратчайшие сроки, – сбор и анализ проблем, с которыми сталкиваются предприятия на местах, для выработки плана действий и формирование полноценного аппарата ассоциации. Дать оценку этой работе решено на заседании правления в сентябре.

Председатель Приморского рыбакколхозсоюза Петр Гордиенко напомнил, что уже в следующем году может выйти постановление правительства, обязывающее колхозников заключать соглашение с администрацией муниципального образования по социально-экономическому развитию населенного пункта, чтобы по-прежнему считаться градообразующим предприятием. Он предложил поднять вопрос об участии рыболовецких колхозов в распределении средств, которые получат муниципалитеты по этому соглашению.

Еще одну инициативу – о разработке механизма, препятствующего лишению квот членов Росрыбколхозсоюза, – выдвинул председатель Калининградского рыбакколхозсоюза Олег Твердохлеб. «Незыблемость квот, их долгосрочное наличие – для нас самое главное», – подчеркнул он, добавив, что именно такой должна быть основная задача, стоящая перед аппаратом правления союза.

Кроме того, участники собрания рекомендовали уделять самое пристальное внимание нормотворческой деятельности, укреплять связи с региональными и муниципальными органами власти и шире использовать их полномочия, активнее задействовать общественный ресурс.

Fishnews