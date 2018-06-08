08 июня 2018 года

Систему маркировки товаров закрепляют на уровне ЕАЭС

Россия собирается ратифицировать Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. Документ определяет общие правила работы системы маркирования в рамках ЕАЭС.

Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации главы правительств стран ЕАЭС одобрили 2 февраля 2018 г. в Алма-Ате. Цель договора – обеспечить законный оборот товаров в рамках союза, защитить права потребителей.

«Какие именно товары попадут под действие Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации, будет решено позже. При этом страны и в дальнейшем смогут запускать инициативы по введению национальной маркировки, но после совместного рассмотрения таких инициатив всеми государствами ЕАЭС», – комментировали подписание соглашения в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Правила, которые содержит соглашение, отличаются от предусмотренных российским законодательством, поэтому договор подлежит ратификации. На заседании 6 июня Правительство РФ одобрило соответствующий законопроект. Теперь его должны внести в Госдуму, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в апреле Правительство России утвердило модель функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в РФ. Как заявляют власти, маркирование поможет в защите рынка от нелегальной продукции. При этом в качестве одного из базовых принципов заявлена минимизация затрат участников оборота товаров.

Fishnews