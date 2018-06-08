08 июня 2018 года

Как спасти байкальского омуля

В Иркутске прошел открытый форум по вопросам сохранения байкальских омуля и нерпы. Одной из серьезных угроз для эндемика назвали брошенные рыбацкие сети.

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура провела в Иркутске открытый форум по проблемам охраны, добычи и воспроизводства эндемиков – омуля и нерпы. В мероприятии участвовали представители прокуратур, Ангаро-Байкальского теруправления Росрыболовства, Байкальского управления Росприроднадзора, территориальных управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, полиции, региональных министерств сельского хозяйства и природных ресурсов, дирекций особо охраняемых природных территорий федерального значения, общественных организаций, науки, СМИ.

Омуля стало вдвое меньше

Отмечено, что за последние 10 лет объем биомассы омуля в Байкале сократился с 20 до 10 тыс. тонн. Официальный вылов этой рыбы снизился за последние 16 лет впятеро: с 2 468 тонн в 2001 г. до 435 тонн в 2017 г. Для сохранения и экстренного восполнения запасов омуля был введен запрет на его добычу.

Ученые и общественность выделили несколько причин сокращения численности омуля. Основными называют браконьерство, низкие объемы искусственного воспроизводства, сокращение уровня воды в Байкале, развитие водоросли спирогиры, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры.

Браконьеров отлавливают спецгруппы

О системной и эффективной борьбе с нелегальным рыболовством рассказал заместитель директора ФГБУ «Заповедное подлеморье» Николай Маковеев. В дирекции особо охраняемых природных территорий федерального значения созданы оперативные группы «Баргузин», «Сарма», «Ангара», «Хиус», сотрудники которых имеют специальную подготовку, образование, техническое оснащение. Благодаря отлаженной работе этих спецгрупп количество выявленных нарушений в акватории Чивыркуйского залива Байкала снизилось со 138 в 2011 г. до 18 в прошлом году.

«Рыбалка» идет и без рыбаков

Особое внимание уделили вопросу загрязнения рыболовными сетями дна озера. Ученые и общественники продемонстрировали кадры подводной съемки, на которых были запечатлены сети, а также процессы негативного влияния от размножения спирогиры. Президент общественной организации «Глубина ответственности» Александр Красовский рассказал, что сетями покрыта значительная часть дна мелководий Байкала с юга на север и с запада на восток. Пока сеть, закатавшись, не упадет на дно, она «работает» — попадаются различные виды рыбы, амфиподы, нерпа, водоплавающие птицы и другие обитатели прибрежной зоны. Со временем брошенные сети обрастают плотными биопленками из колоний цианобактерий или сине-зеленых водорослей, отдельные виды которых при определенных концентрациях токсичны.

Прокуратура принимает предложения

На форуме также обсудили проблемы воспроизводства омуля на рыбоводных заводах Байкальского филиала Главрыбвода, вопросы осуществления традиционного образа жизни КМНС в условиях законодательных ограничений, борьбу с браконьерством в Иркутской области и Республики Бурятия.

Участники предложили провести подсчет оставшихся биомасс байкальского омуля и нерпы, принять меры для очистки дна озера от рыболовных сетей, запретить использование сетей из синтетических материалов, присваивать каждой сети индивидуальный номер для конкретного рыбака. Также отметили необходимость восполнить правовые пробелы в законодательстве в сфере рыболовства и охраны водных биоресурсов. Всем присутствующим рекомендовали направить свои инициативы в Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру для анализа и принятия соответствующих мер.

Fishnews