08 июня 2018 года

Корейский бизнес вновь пригласят на Дальний Восток РФ

До конца года в ДФО пройдут еще два Дня корейского инвестора. Такие мероприятия помогут притоку иностранного капитала в экономику макрорегиона, считают в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций.

Предстоящие Дни инвестора анонсировал заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков на пленарном заседании межправительственной российско-корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Мероприятие прошло в Сеуле, сообщили Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития.

Дни инвестора организует Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. По информации АПИ, общий портфель включает уже более тысячи проектов. В 2018 г. День корейского инвестора уже проводился во Владивостоке 5 марта. Обсуждались в том числе и вопросы инвестиций в рыбопереработку.

Fishnews