09 июня 2018 года

Ущерб от строительства причалов восполнили кетой

Реконструкция рыбного терминала в порту Петропавловска-Камчатского сопровождается компенсационными выпусками лососевых. В бассейн реки Авачи переселили около 140 тыс. штук молоди кеты.

Строящийся терминал предназначен для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота.

Выпуск «компенсационной» кеты провели на лососевом рыбоводном заводе «Кеткино», сообщили Fishnews в пресс-службе Нацрыбресурса. В мероприятии участвовали представители Петропавловск-Камчатского филиала учреждения, компании «Больверк» (она выполняет реконструкцию причалов) и других хозяйствующих субъектов.

Всего в 2018 г. в реки Камчатского края планируется выпустить более 1,2 млн молоди тихоокеанских лососей. В регионе действуют пять лососевых рыбоводных заводов: «Вилюйский», «Малкинский», «Озерки», «Паратунский» и «Кеткино». Эти предприятия занимаются искусственным воспроизводством кижуча, нерки и кеты.

Fishnews