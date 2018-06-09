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В Пскове обсудили вопросы приема заявок о закреплении долей квот на период 2019 – 2033 гг. Фото пресс-службы Северо-Западного теруправления Росрыболовства

Рыбаки Псковской области успешно заявились на новые квоты

В Псковской области на высоком уровне прошел первый этап заявительной кампании по перезаключению договоров о закреплении доли квоты, отмечают в Северо-Западном теруправлении Росрыболовства. Ошибки допустили только два предприятия.

В Пскове обсудили прием заявок на переоформление договоров о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов на период 2019 – 2033 гг. Совещание провел заместитель руководителя Северо-Западного теруправления Росрыболовства Ахмед Абдулаев.

Он рассказал, что организация подготовки и подачи заявок по теруправлению, в том числе по Псковской области, была проведена на высоком уровне. По информации начальника отдела организации и регулирования рыболовства СЗТУ Виктора Мишкина, только два предприятия региона допустили ошибки, остальные подали все заявки правильно и были допущены к участию. Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, хорошую организацию подготовки заявок также отметил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

«Еще рано расслабляться, мы только на половине пути. Прошу очень внимательно отнестись к срокам и публикациям на сайте Росрыболовства», – подчеркнул Ахмед Абдулаев. Он добавил, что теруправление со своей стороны готово оказать максимальную помощь в предоставлении информации и разъяснении порядка действий.

Первый этап заявочной кампании Росрыболовство проводило с 1 апреля по 10 мая. Далее специальные комиссии рассмотрели поступившие документы и определили замечания, которые могут стать основанием для отказа в предоставлении лимитов.

Сейчас завершился этап, на котором предприятия могли исправить ошибки. Комиссии рассмотрят поступившую информацию. Затем будет определен перечень заявителей, которые допущены к расчету долей квоты.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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