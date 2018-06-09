09 июня 2018 года

Россия и Китай отметили важность «рыбных» инвестиций

В этом году Россия и КНР в совместном заявлении вновь назвали рыбное хозяйство в числе важных сфер для взаимодействия. Речь идет об «активном содействии» инвестициям в отрасль.

8 июня в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином прибыл президент Владимир Путин. В рамках визита подписано совместное заявление России и Китая.

Как сообщает корреспондент Fishnews, стороны договорились о реализации целого ряда задач. В их числе – углубление кооперации в сельском хозяйстве, последовательное открытие друг другу рынков для взаимного доступа сельхозпродукции.

Как и в прошлом году, в заявлении говорится о важности сотрудничества в рыбной отрасли. Россия и Китай отметили необходимость активного содействия инвестициям в рыбное хозяйство.

Fishnews