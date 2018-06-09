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Президент России Владимир ПУТИН и председатель КНР Си ЦЗИНЬПИН. Фото пресс-службы Кремля

Россия и Китай отметили важность «рыбных» инвестиций

В этом году Россия и КНР в совместном заявлении вновь назвали рыбное хозяйство в числе важных сфер для взаимодействия. Речь идет об «активном содействии» инвестициям в отрасль.

8 июня в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином прибыл президент Владимир Путин. В рамках визита подписано совместное заявление России и Китая.

Как сообщает корреспондент Fishnews, стороны договорились о реализации целого ряда задач. В их числе – углубление кооперации в сельском хозяйстве, последовательное открытие друг другу рынков для взаимного доступа сельхозпродукции.

Как и в прошлом году, в заявлении говорится о важности сотрудничества в рыбной отрасли. Россия и Китай отметили необходимость активного содействия инвестициям в рыбное хозяйство.

Fishnews


  • Президент России Владимир ПУТИН и председатель КНР Си ЦЗИНЬПИН. Фото пресс-службы Кремля
  • В рамках визита главы государств подписали совместное заявление России и Китая. Фото пресс-службы Кремля
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