13 июня 2018 года

Баргузинский рыбоводный завод переходит на хариуса

На Баргузинском рыбоводном заводе в Республике Бурятия в экспериментальном режиме начались работы по искусственному воспроизводству сибирского хариуса. На инкубацию уже заложили 35-40 тыс. икринок.

Завод на берегу реки Ина находится в ведении Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Ранее основным назначением предприятия было воспроизведение баргузинской популяции байкальского омуля и поддержание его численности в депрессивные периоды. Однако в последние несколько лет завод пережил несколько реорганизаций и из-за низкой численности производителей и малого объема заготовки икры омуля не проводил ее инкубацию.

В 2018 г. специалисты филиала решили запустить предприятие в экспериментальном режиме для организации работ по искусственному воспроизводству сибирского хариуса. Было получено разрешение на отлов производителей, на завод завезли инкубационные аппараты «Осетр» и корма.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, на начало июня были получены положительные результаты. Отловлены производители, получен опыт их добычи по наиболее благоприятным местам, срокам и способам. На инкубацию заложена оплодотворенная икра, идет выклев личинки.

Рыбоводы планируют продолжить работы с сибирским хариусом и увеличить объемы воспроизводства. По мнению многих специалистов, в Байкальском регионе для этого имеются самые благоприятные условия.

Fishnews