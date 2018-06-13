13 июня 2018 года

Для аквафермеров Приморья проведут электронные торги

В начале июля пройдет первый электронный аукцион по участкам для аквакультуры. Разыгрываться будет сформированный Росрыболовством РВУ площадью 68 га в Приморском крае.

Заявки на участие в торгах можно подавать до 10 июля. Как сообщили Fishnews в пресс-центре Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона, до конца года планируется выставить на торги 45 участков общей площадью 9 тыс. га.

Проведенный ФРДВ анализ показал, что около 65 млн га в пределах 12-мильной зоны Дальневосточного бассейна не обременены ограничениями для ведения рыбоводного бизнеса. До 2020 г. предполагается распределить через интернет-сервис по распределению участков и электронные аукционы до 100 тыс. га РВУ.

Порядок проведения электронного аукциона по рыбоводным участкам установлен постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2018 г. № 185. В частности, предусмотрено, что такие торги проводятся на интернет-площадке. Обмен информацией между участниками, организатором торгов и оператором площадки «осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов». Задаток вносится только путем зачисления на лицевой счет.

В назначенное время оператор обеспечивает доступ участников торгов к закрытой части электронной площадки, где они могут подавать предложения о цене.

Fishnews