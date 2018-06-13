13 июня 2018 года

Стратегические проекты поддержит российско-китайский фонд

Российско-китайский инвестиционный фонд совместно с компаниями КНР Suiyong Holding Ltd и Dazheng Investment Group объявили о начале создания регионального Китайско-российского фонда в юанях. Одна из приоритетных сфер взаимодействия - добыча и переработка природных ресурсов.

Соответствующее соглашение было подписано в рамках официального визита президента Владимира Путина в Пекин, сообщили Fishnews в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций.

«Создаваемый фонд займется реализацией стратегически важных инвестиционных проектов, сфокусировавшись на Центральном федеральном округе, Дальнем Востоке России и северо-восточной части Китая. Фонд будет активно способствовать дальнейшему укреплению экономических связей на межгосударственном уровне за счет использования национальных валют во всех расчетах», - рассказал генеральный директор РФПИ и генеральный со-директор РКИФ Кирилл Дмитриев.

По данным РФПИ, целевой капитал фонда, к формированию которого будут привлечены ведущие институциональные инвесторы из Китая, составляет 5 млрд юаней. На первом этапе фонд аккумулировал под управлением 1,5 млрд юаней (около 225 млн долларов).

Согласно достигнутым договоренностям, инвестиции фонда будут направлены на поддержку проектов в России и Китае в равной пропорции. В качестве приоритетных областей взаимодействия стороны обозначили добычу и переработку природных ресурсов, финансовые услуги, промышленное производство и здравоохранение, а также развитие российского технологического сектора.

Fishnews