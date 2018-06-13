13 июня 2018 года

Предлагаемый список «краснокнижных» подредактировали

Минприроды опубликовало новый список животных, предлагаемых к внесению в Красную книгу России. Из предыдущей редакции документа убрали, в частности, съедобную устрицу и стерлядь кубанской популяции стерляди, зато добавили балтийскую кумжу.

Новый проект приказа Минприроды на портале regulation.gov.ru содержит только один перечень - «список объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ». Предыдущий проект (опубликованный в мае) содержит два перечня: как занесенных, так и исключенных видов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, из прежней предлагаемой редакции списка «краснокнижных» удалены, в частности, съедобная устрица (Ostrea edulis), которую ранее планировалось включить в природоохранный документ (кроме черноморской популяции), и стерлядь (Acipenser ruthenus) популяции бассейна реки Кубани. Съедобная устрица была отнесена к видам, «сокращающимся в численности и/или распространении» в России и «находящимся под угрозой исчезновения» в мире, а стерлядь кубанской популяции – к «находящимся под угрозой исчезновения» и в России, и в мире.

В то же время в проект нового списка дополнительно включили балтийскую кумжу (Salmo trutta trutta) популяции бассейна Ладожского и Онежского озер. Этот объект отнесли к «сокращающимся в численности и/или распространении» в России и «уязвимым» в общемировом масштабе.

Общественное обсуждение нового проекта приказа продлится до 24 июня.

Fishnews