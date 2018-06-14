14 июня 2018 года

Камчатского лосося стали охранять лучше

В Камчатском крае основные показатели рыбоохранных мероприятий во время «красной» путины существенно выросли по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., отмечают в Северо-Восточном теруправлении Росрыболовства.

Еще до начала путины инспекторы теруправления перешли на усиленный режим работы. В рамках согласованного межведомственного плана организовано взаимодействие с правоохранительными органами и контролирующими структурами по проведению совместных рейдов. Кроме того, значительно увеличилось количество общественных инспекторов.

По данным СВТУ, на сегодняшний день в Камчатском крае действуют 26 стационарных постов, 28 мобильных (оперативных) групп с участием 128 сотрудников теруправления и 42 внештатных (общественных) инспекторов. Задействованы 31 автомобиль, 30 моторных лодок, средства радиосвязи и видеофиксации.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, на 13 июня выявлено более 1,4 тыс. правонарушений - на 90 нарушений больше, чем годом ранее. В ходе совместных рейдов изъято 387 браконьерских орудий лова и почти 5 тонн водных биоресурсов (+1,6 тонны к показателю на отчетную дату 2017 г.). Также изъято 43 транспортных средства и наложено штрафов почти на 6 млн рублей (+2 млн рублей).

Среди наиболее значимых правонарушений отмечают браконьерский промысел нерки, который вел местный житель на лодке в Усть-Большерецком районе. Запрещенное орудие лова, плавсредство и рыба общим весом почти в 100 кг изъяты, составлен протокол.

Лососевая путина на Камчатке началась 1 июня. По состоянию на 12 июня фактический вылов ведется в Петропавловско-Командорской подзоне (в Усть-Камчатском, Елизовском и Алеутском районах). Суммарный вылов нерки составил 656 тонн, чавычи – 61 тонну, кеты – 6 тонн. Начался также промысел в Карагинской и Западно-Камчатской подзонах, где добыто 6 тонн нерки и 24 тонны кеты соответственно. Всего на сегодняшний день в крае добыто 753 тонны тихоокеанских лососей.

Fishnews