14 июня 2018 года

Ученые проверят рацион обитателей Нижнего Дона

Специалисты Азовского НИИ рыбного хозяйства завершили гидробиологическую съемку в низовьях реки Дон. Впервые за многие годы исследования провели в условиях весеннего половодья.

Экспедиция охватила участок реки от хутора Шмат до станицы Романовская, сообщили Fishnews в пресс-службе института. «Были отобраны пробы фитопланктона, зоопланктона и зообентоса для определения интенсивности развития, видового состава, биомассы и численности кормовых организмов. Особое внимание уделялось залитым участкам поймы, которые служат естественными нерестилищами и местом интенсивного развития кормовой базы – планктона и бентоса», — рассказал заведующий отделом гидробиологических исследований АзНИИРХ Дмитрий Афанасьев.

Ученые связывают с разливом Дона большие надежды на рост рыбных запасов. Весеннее половодье зафиксировано на реке впервые за четверть века. Это очень важное событие для воспроизводства водных биоресурсов. Во время весеннего разлива рыбе есть, где нереститься, а на залитых прогреваемых мелководьях бурно развивается зоопланктон – корм для выклевывающихся личинок и мальков. Таким образом, половодье — важное условие выживаемости молоди рыб, отметили в АзНИИРХ.

По информации института, раньше, до зарегулирования стока реки, весенний разлив случался чуть ли не каждый год, обеспечивая хорошее пополнение рыбных запасов. А теперь его приходится ждать десятки лет.

Поэтому гидробиологической съемке Дона в условиях половодья АзНИИРХ придает большое значение. Сейчас отобранные в экспедиции пробы анализируются в лабораториях.

Fishnews