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Президент Национального союза агростраховщиков Корней БИЖДОВ. Фото пресс-службы НСА

Страховщики ждут «нормативки» для работы с аквафермерами

Аквакультура – интересная сфера для российских страховых компаний, отмечает президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. По его словам, перспектива этого направления зависит от разрабатываемых механизмов субсидирования и методики определения страховой стоимости гидробионтов.

«Страховщики заинтересованы в развитии новых направлений. Однако при этом по-прежнему актуальным остается вопрос субсидирования – это проблема «единой» субсидии, – рассказал Fishnews Корней Биждов. - Также к моменту вступления закона в силу Минсельхозу необходимо подготовить методику определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) с учетом специфики объектов аквакультуры и внести изменения в план сельхозстрахования, определив конкретные объекты страхования и ставки для расчета субсидий».

Именно эти факторы, по мнению президента НСА, в итоге окажут влияние на то, насколько условия страхования будут интересны рыбоводам и страховщикам.

«То есть ведомствами должна быть проделана серьезная нормативно-методическая работа, - подчеркнул глава союза. - Особенно это касается ставок для расчета субсидий, так как если они не будут соответствовать страхуемым рискам и страховым тарифам, рыбоводы не смогут получить господдержку в полном объеме».

Поэтому, считает Корней Биждов, основная проблема сейчас – отсутствие нормативной базы и достаточной статистики для расчета ставок субсидирования и страховых тарифов.

«В этом вопросе мы надеемся на активность Росрыболовства, так как без правильных актуарных расчетов невозможно определить адекватные и обоснованные страховые тарифы, - обратил внимание собеседник Fishnews. - После принятия Минсельхозом необходимых документов НСА сможет разработать правила страхования объектов аквакультуры по согласованию с Минсельхозом, Минфином и Банком России. Оценить показатели и потенциал страхования аквакультуры сейчас затруднительно, но важным фактором будет объемы субсидирования, которые при обсуждении закона в Госдуме оценивались депутатами в размере 80-100 млн рублей в год».

Fishnews
НазадМетки: аквакультураросрыболовствострахование
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