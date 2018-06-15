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Заседание Дальневосточного научно-промыслового совета

ДВНПС обсудил вопрос прилова молоди минтая

Для сохранения молоди минтая ученые предложили ввести запрет на специализированный промысел этого объекта в Западно-Камчатской подзоне в районе между 57 и 58 градусом северной широты.

Путина в Охотском море в этом году была непростой, есть много вопросов с точки зрения оценки запасов, поэтому решено было подробно поговорить об этом на заседании ДВНПС, отметил замглавы Росрыболовства Петр Савчук.

За сезон «А» рыбаки освоили в Охотском море более 800 тыс. тонн минтая, что несколько ниже уровня прошлого года. Сокращение общего показателя, а также снижение уловов на усилие специалисты связывают с гидрометеорологическими условиями, ледовой обстановкой, меньшим количеством выставленных судов и существенными приловами молоди в отдельных районах. Об этом на заседании научно-промыслового совета рассказал заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь Мельников. Отдельно он остановился на перспективах. В Охотском море ожидается некоторое снижение запасов минтая, но обвальным оно не будет. «То есть период пика численности мы проходим в 2018 – 2019 году, к 2020 – 2021 году снижение будет достаточно ощутимым», – отметил представитель института.

С дальневосточными коллегами солидарны во ВНИРО. В ближайшие год-два нет оснований для пессимизма, урожайное поколение 2013 г. будет являться основой промысла. Однако начиная примерно с 2021 г. надо быть готовыми к достаточно серьезному снижение, и не только уловов на усилие, но и в целом запасов и ОДУ минтая, рассказал первый заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института Олег Булатов.

Наука предложила ввести запрет на спецпромысел минтая в Западно-Камчатской подзоне в районе между 57 и 58 градусом северной широты, сообщает корреспондент Fishnews. В целом на заседании уделили большое внимание проблеме прилова минтаевой молоди.

На заседании была представлена информация и о промысле сельди. Игорь Мельников озвучил предложения по регулированию лова. Первое – продлить сроки промысла охотской сельди в исключительной экономической зоне на пять дней, до 15 апреля. «Можно закрепить эти сроки в правилах рыболовства – это не повредит охотской сельди, но позволит флоту задержаться до начала промысла гижигинско-камчатской сельди в Западно-Камчатской подзоне», – прокомментировал замдиректора ТИНРО-Центра.

Второе предложение – предусмотреть в правилах рыболовства ограничения, которые ранее вводились отдельным приказом. Речь идет о запрете специализированного промысла сельди в Западно-Камчатской подзоне с 1 января по 14 апреля и с 1 мая по 31 августа. Предполагается, что это, в частности, поможет бороться с подменой гижигинско-камчатской сельди той, что добыта в Северо-Охотоморской подзоне.

По итогам выступления представителя Пограничной службы о выбросах рыбы Петр Савчук поручил институтам проанализировать ситуацию и предложить срочные меры, причем посмотреть и обстановку по Берингову морю.

Fishnews
НазадМетки: ОДУросрыболовство
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