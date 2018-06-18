18 июня 2018 года

Новый флот для Камчатки – уже на воде

В Калининграде на судостроительном заводе «Янтарь» спустили на воду траулер-сейнер «Ударник» – третий из серии судов, строительство которых ведется по заказу Рыболовецкого колхоза им. Ленина.

15 июня на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» была организована торжественная церемония спуска на воду третьего судна проекта SK-3101R «Ударник». В ней приняли участие работники судоверфи, представители заказчика – камчатского РК им. Ленина, проектанта – норвежской компании Skipskompetanse AS и местных органов власти.

По проекту кошельковый траулер-сейнер длиной 50,6 м может работать на промысле донным и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковой сетью. Судно оснащено танками с охлаждаемой морской водой, которые позволяют доставлять улов на берег в свежем виде.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе завода, контракт на строительство трех траулеров-сейнеров ПСЗ «Янтарь» и «Рыболовецкий колхоз им. Ленина» (Петропавловск-Камчатский) подписали в январе 2016 г. Первые два траулера серии – «Ленинец» и «Командор» – были спущены на воду в ноябре 2017 г. и в марте 2018 г.

Строительство судов ведется в рамках программы инвестиционных квот. 29 марта Рыболовецкий колхоз им. Ленина заключил соответствующее соглашение с Росрыболовством.

По словам гендиректора ПСЗ «Янтарь» Эдуарда Ефимова, завод набрал хороший темп в строительстве этой серии – все три траулера уже стоят у заводской набережной. Он заверил заказчика, что «все суда будут достроены вовремя и с хорошим качеством». В свою очередь зампредседателя рыболовецкого колхоза Сергей Евтушенко поблагодарил заводчан за работу, отметив, что на Камчатке с нетерпением ждут эти траулеры и с их прибытием колхоз выйдет на новый этап развития.

По условиям контракта, завершить строительство всей серии судов «Янтарь» обязан в 2018 – 2019 гг.

Fishnews