18 июня 2018 года

КНР актуализировала список экспортеров живых морепродуктов

Китайское ветеринарное ведомство обновило список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов-поставщиков живых объектов водного промысла в КНР. В перечне 102 позиции.

Экспортеры, внесенные в этот список, имеют право поставлять на китайский рынок живых краба, гребешка, креветку, морского ежа и других гидробионтов, сообщает корреспондент Fishnews. Одна компания может ввозить в КНР живую лягушку.

Перечень предприятий и судов опубликован на сайте Нацрыббезопасности.

Fishnews