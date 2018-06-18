КНР актуализировала список экспортеров живых морепродуктов
Китайское ветеринарное ведомство обновило список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов-поставщиков живых объектов водного промысла в КНР. В перечне 102 позиции.
Экспортеры, внесенные в этот список, имеют право поставлять на китайский рынок живых краба, гребешка, креветку, морского ежа и других гидробионтов, сообщает корреспондент Fishnews. Одна компания может ввозить в КНР живую лягушку.
Перечень предприятий и судов опубликован на сайте Нацрыббезопасности.
Fishnews