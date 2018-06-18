18 июня 2018 года

Поправки по экологическим зонам Байкала отправились к депутатам

В Государственную Думу внесен проект изменения в федеральный закон «Об охране озера Байкал». Границы Байкальской природной территории и экологических зон предлагается утверждать нормативным правовым актом правительства.

Законопроект внес председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. В пояснительной записке говорится, что поправки разработаны для устранения правовой неопределенности. В действующей редакции закона «Об охране озера Байкал» указано, что границы Байкальской природной территории и экологических зон – центральной экологической зоны, буферной экологической зоны, экологической зоны атмосферного влияния, границы водоохранной зоны и границы рыбоохранной зоны – утверждаются кабмином, но отсутствует форма акта об утверждении этих границ.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предложенные изменения предусматривают, что границы Байкальской природной территории и экологических зон утверждаются нормативным правовым актом Правительства РФ.

Fishnews