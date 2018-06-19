19 июня 2018 года

Островам дали сроки на горбушовую путину

Областная комиссия по регулированию добычи анадромных видов установила сроки промысла горбуши для всех побережий Сахалина, а также островов Шикотан и Итуруп.

На северо-западном Сахалине от мыса Погиби до мыса Елизаветы горбушу можно будет ловить с 1 июля по 31 августа. Этот же срок отведен для промысла летней кеты.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на северо-восточном Сахалине между мысами Елизаветы и Терпения добыча горбуши откроется 11 июля и завершится 31 августа.

На территории от мыса Терпения до мыса Тихого горбушовая путина продлится с 1 июля по 5 сентября (кроме района от 5 км юго-западнее до 5 км северо-восточнее устья реки Поронай).

На юго-восточном Сахалине – от мыса Тихого до мыса Анива – эту рыбу разрешено ловить с 6 июля до 10 сентября. Исключение – район от 3 км юго-восточнее до 3 км северо-западнее устья реки Найба.

На Кунашире для промысла горбуши определен период с 26 июля по 10 сентября. При этом на участке между мысами Докучаева и Столбчатый можно будет использовать не более шести ставных орудий лова.

На Итурупе добыча горбуши начнется 11 июля и завершится 20 сентября.

Напомним, в мае комиссия установила сроки вылова горбуши на юго-западном Сахалине (от мыса Крильон до мыса Погиби): с 1 июня по 15 июля.

По срокам окончания горбушовой путины в районах возможна корректировка в зависимости от фактических подходов.

Fishnews