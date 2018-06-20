20 июня 2018 года

Сиговые запасы Ямала принимают «новобранцев»

Власти ЯНАО сообщили об новых выпусках молоди сиговых с Собского рыбоводного завода. 18 июня на вольные просторы отправилось 1,6 млн особей чира. Этот выпуск стал первым в нынешнем году.

Затем предприятие переселило в Обь вторую партию подращенной молоди – также 1,6 млн особей. Навеска каждой рыбки – не менее 0,5 г, рассказали Fishnews в пресс-службе администрации Ямало-Ненецкого автономного округа.

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В окружном департаменте по развитию ЯНАО отметили, что летом 2018 г. Собский рыбоводный завод планирует выпустить в естественную среду 9 млн особей чира, от 5 до 7 млн особей муксуна и 18 млн особей пеляди. Первый выпуск молоди муксуна – 2 млн экземпляров – намечен на 5 июля. Пелядь планируется к выпуску в августе.

Собский рыбоводный завод был запущен в эксплуатацию в 2017 г. На предприятии формируют маточное стадо муксуна – 16 тыс. производителей. От них уже в следующем году планируется получить первую икру для закладки на инкубацию. Как отмечают региональные власти, завод может стать своего рода центром компетенций по развитию в округе аквакультуры.

Fishnews