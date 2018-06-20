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Капитан Владимир ГОРБЕНКО. Фото РИА «Новости»

Капитану «Норда» разрешили выехать в Крым

Херсонский горсуд отказался продлевать на два месяца ряд обязательств, наложенных на капитана российского сейнера «Норд» Владимира Горбенко. В том числе – обязательство являться к следователю по первому требованию и запрет на посещение Крыма. Прокуратура готовит новые обвинения.

Украинская «прокуратура Автономной Республики Крым» аргументировала необходимость продления обязательств тем, что Владимир Горбенко постоянно проживает в Крыму и может там скрываться от органов суда и следствия, сообщило украинское информагентство UNN со ссылкой на решение суда. По данным агентства, «прокуратура Крыма» намерена предъявить российскому капитану новые обвинения и просить суд избрать ему новую меру пресечения.

Представитель судовладельца – керченского рыбколхоза имени Первого мая – Анна Шевелева рассказала РИА «Новости», что Владимир Горбенко не намерен покидать Украину до конца следствия. «Он уверен в своей правоте, в положительном исходе всех процессов», — подчеркнула Анна Шевелева. По ее словам, самочувствие капитана нормальное. Она отметила, что экипажу судна, удерживаемому на Украине, вернули российские паспорта.

Как сообщает корреспондент Fishnews, украинский адвокат Максим Могильницкий, представляющий интересы рыбаков, написал в «Фейсбуке» о ходе разбирательств по факту удержания экипажа на борту судна в течение первых десяти дней после задержания. Силовики препятствовали снабжению рыбаков продовольствием, питьевой водой, медикаментами и электроэнергией, отказывали в сливе фекально-сточных вод и сходе на берег с судна, в трюмах которого гнила рыба. «Задержанных, по сути дела, пытали голодом, жаждой и антисанитарией, грубо нарушая их права», – заявил Максим Могильницкий.

Адвокаты подали десять ходатайств (по числу членов экипажа) в Бердянский горрайонный суд Запорожской области. Судьи вернули ходатайства на четвертый день, не рассмотрев их по сути и сославшись на утверждение пограничников о том, что экипаж незаконно не удерживается. 5 мая апелляционный суд Запорожской области признал решение следственных судей Бердянского горрайонного суда незаконным и обязал их рассмотреть ходатайства по сути.

«Прошло уже более полутора месяцев, а следственные судьи еще даже не назначили указанные ходатайства к рассмотрению, – подчеркнул Максим Могильницкий. – Никак они не хотят признавать очевидное: моряков удерживали незаконно. Так сильно не хотят, что даже решение апелляционного суда игнорируют».

Fishnews

  • Капитан Владимир ГОРБЕНКО. Фото РИА «Новости»
  • Сейнер «Норд» в порту Бердянска. Фото пресс-службы Госпогранслужбы Украины
  • Адвокат Максим МОГИЛЬНИЦКИЙ. Фото из «Фейсбука»
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